Rosina sākt kriminālvajāšanu pret divām nepilngadīgām personām un vīrieti par vairāku automašīnu zādzībām Durbes novadā

Rosina sākt kriminālvajāšanu pret divām nepilngadīgām personām un vīrieti par vairāku automašīnu zādzībām, aģentūru LETA informēja Valsts policijas (VP) Kurzemes reģiona pārvaldes vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Madara Šeršņova.

18.martā VP saņemta informācija par to, ka Durbes novadā no kāda īpašuma tika nozagta automašīna "Audi 80". VP par zādzības faktu tika sākts kriminālprocess un uz aizdomu pamata par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu tika aizturēti divi nepilngadīgi jaunieši, no kuriem viens jau iepriekš ir nonācis policijas redzeslokā. Jauniešiem uz izmeklēšanas laiku tika piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis. Pati automašīna tika atrasta netālu no jauniešu dzīvesvietas, nostigusi pļavā, kas arī bijis par iemeslu, kāpēc jaunieši nav varējuši turpināt kustību ar nozagto automašīnu, norādīja Šeršņova.

Viņa piepilda, ka par spīti tam, ka jauniešiem jau bija viens aktīvs kriminālprocess, viņi paspēja nokļūt policijas redzeslokā vēl divas reizes.

5.maijā VP tika saņemta informācija par to, ka Durbē ir notikusi zādzība - no pagalmā esošas automašīnas "Volvo" tika nozagtas dažādas mantas, arī automašīnas aizdedzes atslēgas. Noziedzīga nodarījuma izdarījušās personas pēc automašīnas izlēma atgriezties tikai nākamajā naktī ar domu paņemt kannu un piepildīt automašīnas bāku ar degvielu, lai varētu uzsākt kustību, taču dažādu apstākļu sakritību dēļ tas viņiem neizdevās un automašīna palika īpašumā.

Tālāk personas nonākušas redzeslokā par 9.maijā izdarītu zādzību. Durbē tika nozagta automašīna "Audi 100", kura vēlāk tika atrasta Tērvetes pagastā.

VP Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas amatpersonas, veicot izmeklēšanu pēdējos divos kriminālprocesos, noskaidroja iespējamās vainīgās personas - jau iepriekš pieminētos nepilngadīgos jauniešus un kādu vīrieti, kurš jau iepriekš ir nonācis policijas redzeslokā. Pēc šo zādzību izdarīšanas nepilngadīgajam jaunietim, kurš jau iepriekš bija nonācis policijas redzeslokā par dažāda veida noziedzīgiem nodarījumiem un vīrietim uz izmeklēšanas laiku tika piemērots drošības līdzeklis - apcietinājums, norādīja Šeršņova.

Pašlaik VP Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas iecirkņa amatpersonas ir pabeigušas izmeklēšanu kriminālprocesos par automašīnas zādzībām, vienas automašīnas zādzības mēģinājumu un par zādzību no automašīnas, un nodevušas to tālāk prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai. Visas automašīnas ir izdevies atgūt.

Policija atkārtoti aicina iedzīvotājus sargāt savus īpašumus un slēgt ciet durvis automašīnām, kā arī neatstāt atvērtus logus. "Tāpat atgādinām, ka automašīnas salonā atstātās mantas ir kārdinājums zagļiem. Lai izvairītos no zādzībām, VP aicina neatstāt arī aizslēgtas automašīnas salonā vērtīgas lietas. Tas pats attiecas uz jebko, kas zaglim varētu šķist vērtīgs - kaut vai pārtikas maisiņš. Lai gan zagļa guvums no pārtikas maisiņa nebūs liels, taču aizslēgtai automašīnai šādos gadījumos ir izsists stikls, kas jau ir mantas bojāšana un lielāks zaudējums īpašniekam," sacīja Šeršņova.