Prokuratūrai nodod lietu pret vīrieti par tramvaja vadītāja noslepkavošanu Liepājā

Valsts policija rosinājusi prokuratūru sākt kriminālvajāšanu pret vīrieti par tramvaja vadītāja noslepkavošanu Liepājā, aģentūru LETA informēja Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Madara Šeršņova.

Šā gada 1.aprīlī plkst.15.10 Valsts policijā tika saņemta informācija, ka Liepājā, Brīvības ielā, ir sadurts tramvaja vadītājs, kurš tika nogādāts medicīnas iestādē, kur no gūtajām traumām nomira. Netālu no notikuma vietas Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas amatpersonas aizturēja iespējamo uzbrucēju. Valsts policijā par notikušo tika sāks kriminālprocess.

Pēc Šeršņovas stāstītā, Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas amatpersonas izmeklēšanas laikā, veicot virkni procesuālo darbību, noskaidroja, ka vīrietis tramvajā bija sācis konfliktu ar transportlīdzekļa vadītāju. Brīdī, kad šoferis izgāja no vadītāja kabīnes, uzbrucējs centās viņam iesist ar dūri, taču vadītājs to satvēra, cenšoties sitienu atvairīt. Tajā brīdī uzbrucējs no kabatas izvilka saliekamo metāla nazi un ar labo roku vienu reizi kaklā sadūra tramvaja vadītāju, pēc tam izdarot vēl vienu dūrienu krūškurvja rajonā.

Pēc uzbrukuma vīrietis izkāpa no tramvaja, notīrīja nazi un devās prom, taču netālu tika aizturēts. Vīrietis uzbrukumu veicis, atrodoties 1,94 promiļu alkohola reibumā. Nākamajā dienā Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas iecirkņa kriminālpolicijas nodaļas amatpersonas devās uz tiesu, lai vīrietim tiktu piemērots drošības līdzeklis - apcietinājums, kas ir spēkā joprojām, uzsvēra Šeršņova.

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas amatpersonas nu ir pabeigušas izmeklēšanu šajā kriminālprocesā un nodevušas to prokuratūrai kriminālvajāšanas sākšanai.

Saskaņā ar Krimināllikumu, par šādu noziedzīgu nodarījumu soda ar mūža ieslodzījumu vai ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz 20 gadiem un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem. Soda apmēru noteiks tiesa.

Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.