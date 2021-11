Priekulē jaunietis izpelnās sešus pārkāpumu procesus un 3000 eiro naudas sodu

Otrdien Valsts policijā tika saņemta informāciju par to, ka Priekulē, Liepājas ielā ir noticis ceļu satiksmes negadījums. Likumsargi noskaidroja notikušā apstākļus un vainīgo personu, kurš pēc negadījuma bija aizbraucis prom. Jaunietis par vienu pēc otra nepareizi pieņemtajiem lēmumiem, kas noveda pie šāda gala iznākuma, ticis pie sešiem administratīvo pārkāpumu procesiem, kuru kopējais naudas sods sasniedz 3000 eiro.

Vakar, 2.novembrī Valsts policijā saņemta informācija par to, ka Priekulē, Liepājas ielā ir izbraukāts pagalms un nogāzts veļas žāvētāja balsts. Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes amatpersonas ieradās notikuma vietā un konstatēja notikušo, kā arī noskaidroja vainīgo automašīnu, un tās 20 gadus veco vadītāju.

Noskaidrots, ka jaunietis iepriekšējās dienas vakarā, 1.novembrī ap pulksten 19.00 vadīja automašīnu “Audi” Priekulē pa Liepājas ielas namu pagalmiem, kur neizvēlējās drošu braukšanas ātrumu un intervālu, kā rezultātā izraisīja ceļu satiksmes negadījumu, nobraucot no brauktuves, un uzbraucot šķērslim – veļas žāvēšanas iekārtai, bojājot to. Negadījumā cietušu cilvēku nav. Pēc negadījuma jaunietis aizbrauca no negadījuma vietas, neziņojot par notikušo Valsts policijai likumā noteiktā kārtībā. Konstatēts, ka jaunietis šo automašīnu ir iegādājies vien 31.oktobrī, taču viņam nav iegūtas transportlīdzekļa vadīšanas tiesības, kā arī transportlīdzeklim nav izdarīta tā īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligāta apdrošināšana. Tāpat pie transportlīdzekļa apskates konstatēts, ka uz aizmugurējās ass labās puses ritenim ir riepas protektora bojājums, kas apdraud satiksmes drošību – riepas korda plīsumi.

Saskaņā ar Ceļu satiksmes likumu, transportlīdzekļa vadītājam pēc ceļu satiksmes negadījuma līdz reibuma stāvokļa konstatēšanai nepieciešamās pārbaudes izdarīšanai ir aizliegts lietot alkoholiskus dzērienus. Likumsargi veica alkohola pārbaudi jaunieša izelpā un konstatēts, ka viņš atradies 1,07 promiļu reibumā. Jaunietis apgalvo, ka alkoholu lietojis pēc ceļu satiksmes negadījuma, lai nomierinātos, taču aculiecinieki pastāstīja likumsargiem, ka šis transportlīdzeklis pēdējās dienas manīts pārvietojamies – driftējot, un tā vadītājs, iespējams, atradies alkohola reibumā.

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Satiksmes uzraudzības rotas amatpersonas ir uzsākuši sešus administratīvos procesus par ceļu satiksmes negadījumu, proti, drošas distances un intervāla neievērošanu, par negadījuma vietas atstāšanu, par transportlīdzekļa vadīšanu, ja nav transportlīdzekļa vadīšanas tiesību, par tāda transportlīdzekļa izmantošanu ceļu satiksmē, par kuru nav veikta tā īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana un kuram ir riepu bojājums, kas apdraud satiksmes drošību un par alkoholisko dzērienu lietošanu pēc satiksmes negadījuma. Par visiem pārkāpumiem kopā naudas sods sasniedz 3000 eiro un jaunietim vēl piecus gadus ir aizliegts iegūt tiesības.