Pret vīrieti uzsāks kriminālvajāšanu par zādzībām Liepājā un Grobiņā

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas iecirkņa amatpersonas ir pabeigušas izmeklēšanu kriminālprocesos par mantiska rakstura noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu – par somu un maku zādzībām, bankas karšu zādzībām, pēc tam no tām noņemot naudu un norēķinoties veikalos, par mantas bojāšanu un telefona zādzību.

Šā gada septembrī Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas iecirknī tika uzsākts kriminālprocess par to, ka kādā darba vietā Liepājā no neaizslēgtas palīgtelpas tika nozagta soma ar dokumentiem. Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas iecirknī par notikušo tika uzsākts kriminālprocess un izmeklēšanā noskaidrots, ka pēc zādzības izdarīšanas aizdomās turētais ar vēl vienu vīrieti un sievieti kopīgi veikalā izmantoja nozagto kredītkarti. Pēc pirkuma veikšanas sieviete aizgāja, bet abi vīrieši devās uz citu veikalu turpināt izmantot kredītkarti, taču pa to laiku cietušais jau paspēja to nobloķēt un informēt policiju. Policija ieradās notikuma vietā, taču aizdomās turētais jau bija aizbēdzis, portālu "Rekurzeme" informē Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Madara Šeršņova.

Otrs vīrietis tika aizturēts, nogādāts policijas iecirknī un no viņa paņemts paskaidrojums. Jāpiebilst, ka vīrietis paskaidrojumā samelojis, par ko pret viņu tika uzsākts kriminālprocess par neziņošanu, ja ir zināms, ka tiek gatavots vai izdarīts smags vai sevišķi smags noziegums. Veicot nepieciešamās operatīvās un izmeklēšanas darbības, tika aizturēts arī vīrietis, kurš notikuma vietu pameta un turpināts darbs, lai pierādītu viņa saistību ar vairākiem citiem noziedzīgiem nodarījumiem.

Šā gada augusta beigās Valsts policijā tika saņemta informācija par to, ka Grobiņā no stāvēšanai novietotas automašīnas “Volkswagen” ir nozagta soma ar dokumentiem, naudu un bankas kartēm, kuras izmantojot, no konta noņemta nauda. Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas iecirknī par notikušo tika uzsākts kriminālprocess un, veicot nepieciešamās izmeklēšanas darbības, noskaidrots, ka vīrietis Grobiņā, kādas mājas pagalmā ieraudzīja automašīnu, kurai atvērtas durvis. Viņš pārrāpies pāri žogam un devies klāt un, ieraugot, ka uz automašīnas sēdekļa atrodas soma, izlēma to nozagt. Vīrietis vēlāk no bankas kartes, kura atradās somā, noņēma naudu.

Septembra sākumā Valsts policijā tika saņemta informācija par to, ka Liepājā, kādai privātmājai tika uzlauztas ārduvis un izcelti nožogojuma vārtiņi, nodarot materiālo kaitējumu. Savukārt citā gadījumā tika iekļūts privātmājā un no tās nozagta somiņa ar dokumentiem, tostarp bankas karte no kuras tika noņemta nauda. Tāpat konstatēts, ka vīrietis vēl no kādas neaizslēgtas privātmājas Liepājā nozadzis naudas makus ar skaidru naudu. Savukārt citā gadījumā kopīgas alkohola lietošanas laikā vīrietim tika nozagts mobilais telefons, kurš vēlāk ieķīļāts lombardā.

Vīrietis jau iepriekš ir nonācis policijas redzeslokā par dažāda veida noziedzīgiem nodarījumiem un ticis sodīts. Valsts policija lūdza tiesai vīrietim piemērot drošības līdzekli – apcietinājumu, kas arī ticis izdarīts.

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas amatpersonas izmeklēšanā ieguva pietiekami pierādījumus pret vīrieti par vairākiem augstāk minētajiem noziedzīgiem nodarījumiem, lai izmeklēšanu kriminālprocesā pabeigtu un nosūtītu to tālāk prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai. Bargākais sods par šādiem noziedzīgiem nodarījumiem ir brīvības atņemšana uz laiku līdz pieciem gadiem. Soda apmēru noteiks tiesa.