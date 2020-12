Policistu rosina apsūdzēt par palīdzēšanu dienesta biedram izvairīties no atbildības pēc avārijas izraisīšanas

Iekšējās drošības birojs (IDB) rosinājis sākt kriminālvajāšanu pret policistu par dienesta viltojumu, cenšoties palīdzēt citam policistam izvairīties no atbildības par avārijas izraisīšanu, atrodoties alkohola reibumā, aģentūru LETA informēja IDB.

IDB Liepājas prokuratūrai nosūtījis kriminālprocesu kriminālvajāšanas sākšanai pret Valsts policijas (VP) Kurzemes reģiona pārvaldes kārtības policijas amatpersonu.

Minētā VP amatpersona, pildot dienesta pienākumus ceļu satiksmes uzraudzības jomā, iespējams, veica apzinātu dienesta viltojumu nolūkā palīdzēt citai VP amatpersonai izvairīties no likumā paredzētās atbildības par ceļu satiksmes negadījuma izraisīšanu, atrodoties alkohola ietekmē.

Patlaban amatpersonai piemēroti ar brīvības atņemšanu nesaistīti drošības līdzekļi, tai skaitā aizliegums pildīt amata pienākumus.

"Kurzemes Vārds" vēsta, ka avāriju izraisījis Kārtības policijas biroja patruļpolicijas nodaļas kārtībnieks Gints Beltiņš. Viņam avārijas dienā bijusi brīvdiena. Viņš, braucot ar automašīnu "BMW 523", izraisījis sadursmi, sabojājot stāvēšanai novietotu "Audi A4" un "Volvo V70". Viena no bojātajām automašīnām piederēja kriminālpolicijas darbiniekam.

Viens no lieciniekiem skaidrojis, ka tovakar braucis mājās no darba un pamanījis, ka krustojumā sapulcējušies cilvēki, bet ielas malā ir sabojātas automašīnas.

Viņš piegājis pie "BMW" pārliecināties, vai automašīnas vadītājam viss ir kārtībā. Tajā brīdī vadītājs izkāpis no auto un knapi varējis nostāvēt, kas "norādīja uz to, ka vadītājs, iespējams, bija alkohola reibumā", vēsta "Kurzemes Vārds".

"BMW" šoferis tūliņ iesēdies atpakaļ automašīnā, un, kad vēlējies atkal no tās izkāpt, viens no lieciniekiem to neesot ļāvis, pieturot vadītāja puses durvis, iespējams, lai vainīgais neaizbēgtu.

Arī liecinieks, kurš pieturēja "BMW" durvis, klāstījis, ka sajutis spēcīgu alkohola smaku no "BMW" salona, šofera runasveids bijis nesaprotams. Vainīgais autovadītājs viņam esot piedāvājis naudu. Notikuma vietā bijuši vēl citi aculiecinieki, kuri redzējuši, ka vadītājs ir alkohola reibumā, vēsta "Kurzemes vārds".

IDB priekšnieks Valters Mūrnieks norāda, ka IDB un citu tiesībsargājošo iestāžu efektīva sadarbība ir izšķiroši svarīga amatpersonu iespējami veiktu noziedzīgo nodarījumu prevencijā un to atklāšanā.

Kā uzsver birojā, arī šis amatpersonas iespējami veiktais noziedzīgais nodarījums tika atklāts, pateicoties VP kolēģu vērībai un atbilstošai rīcībai, un ir pamats pārliecībai, ka VP sāktais pārmaiņu process pozitīvi ietekmēs arī šī dienesta iekšējās kontroles sistēmu efektivitāti un, līdz ar to, mazinās arī šādu noziedzīgu nodarījumu skaitu.