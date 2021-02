Policijā saņemti jau 180 iesniegumi par mēģinājumiem ar "DPD Latvija" un "Omniva Latvija" vārdu izkrāpt norēķinu karšu datus

Valsts policijā (VP) saņemti jau 180 iesniegumi no personām, kurām dažādās interneta tirdzniecības platformās izkrāpti vai mēģināts izkrāpt maksājumu karšu datus, krāpniekiem nelikumīgi izmantojot uzņēmuma "DPD Latvija" un "Omniva Latvija" logotipus.

Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldē ir saņemti 150 iesniegumi no personām, kurām dažādās interneta tirdzniecības platformās, piemēram, "ss.lv" vai "reklama.lv", izkrāpti vai mēģināts izkrāpt maksājumu karšu datus, krāpniekiem nelikumīgi izmantojot "DPD Latvija" logotipu, aģentūru LETA informēja VP.

Tāpat saņemti aptuveni 30 iesniegumi par līdzīgām krāpšanām, izmantojot "Omniva Latvija" logotipu.

Aizvien novērojama arī telefonkrāpnieku aktivitāte, proti, Latvijas iedzīvotāji turpina saņemt telefona zvanus no personām, kas runā tikai krievu valodā, uzdodas par banku darbiniekiem, cenšas izvilināt internetbankas pieejas datus - lietotājnumurus un paroles, kurus prasa apstiprināt ar attālinātajiem autentifikācijas rīkiem, piemēram, Smart-ID PIN kodiem.

"Tas, ka telefonsarunas laikā uzrādās Latvijas numurs, nenozīmē, ka zvana tiešām no Latvijas. Krāpnieki spēj ģenerēt telefonu numurus. Bankas darbinieks nekad neprasīs atklāt internetbankas piekļuves datus," norādīja policijā.

"DPD Latvija" jau iepriekš uzsvērusi, ka nenodrošina attālinātu pirkuma starpniecības pakalpojumu interneta vidē, kā arī aicina drošības nolūkos vienmēr pārbaudīt interneta vietnes adresi, kas tiek atvērta. Konkrētajā krāpniecības shēmā tiek izmantotas vairākas viltus adreses, piemēram, "lv-express-safe.xyz" un "lvdpd-safe.xyz", kurām nav nekādas saistības ar "DPD Latvija".

Ja persona ir nodevusi savus datus krāpniekiem, tad par to sākotnēji ir jāinformē banka un jāveic pasākumi, lai pasargātu savus finanšu līdzekļus, kuri nonākuši krāpnieku rīcībā, norāda VP.