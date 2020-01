Policija Liepājas apkaimē fiksē vislielāko pārkāpumu skaitu Kurzemē

Pagājušās nedēļas nogalē Valsts policija Kurzemes reģiona amatpersonas strādāja pastiprināti, rīkojot profilaktiskos pasākumus ceļu satiksmē. Piektdien, profilaktiskā pasākumā laikā, laika posmā no pulksten 15:00 – 02:00, dažviet jau no pulksten 12:00, uzmanība tika pievērsta drošības jostu lietošanai, transportlīdzekļa vadīšanai, atrodoties alkoholisko dzērienu ietekmē, ātrumpārkāpējiem, un citiem pārkāpumiem, informē Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Madara Šeršņova.

Kopumā piektdien, 24.janvārī, visā Kurzemes reģionā tika pārbaudīti 1 592 transportlīdzekļi un noformēti 142 administratīvo pārkāpumu protokoli par dažādiem pārkāpumiem – atļautā braukšanas ātruma pārkāpšanu, par transportlīdzekļa vadīšanu, atrodoties alkoholisko dzērienu ietekmē, par tāda transportlīdzekļa izmantošanu ceļu satiksmē, kuram noteiktajā termiņā nav veikta valsts tehniskā apskate. Tāpat protokoli noformēti par mobilo telefonu lietošanu, par drošības jostu nelietošanu, par tāda transportlīdzekļa izmantošanu ceļu satiksmē, kuram ir nepietiekams normatīvajos aktos noteiktais riepu protektora dziļums, kā arī citiem pārkāpumiem.

Liepājā un tās apkārtnē ir noformēti 14 administratīvo pārkāpumu protokoli par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu, 5 par mobilā telefona lietošanu pie stūres, 4 par tāda transportlīdzekļa izmantošanu ceļu satiksmē, kuram noteiktajā termiņā nav veikta valsts tehniskā apskate, par tāda transportlīdzekļa izmantošanu ceļu satiksmē, attiecībā uz kuru nav izdarīta tā īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana un 3 par tāda transportlīdzekļa izmantošanu ceļu satiksmē, kuram ir nepietiekams normatīvajos aktos noteiktais riepu protektora dziļums. Tāpat ir noformēti protokoli par drošības jostu nelietošanu, par transportlīdzekļa vadīšanu bez tiesībām, par braukšanas mācīšanu ar transportlīdzekli, kurš nav aprīkots atbilstoši noteiktajām prasībām, par tāda transportlīdzekļa izmantošanu ceļu satiksmē, kurš nav reģistrēts noteiktajā kārtībā, par ceļa zīmes neievērošanu un par transportlīdzekļa vadīšanu, ja ir spēkā transportlīdzekļa vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums, par transportlīdzekļa vadīšanu, atrodoties alkoholisko dzērienu ietekmē.

Ventspils iecirkņa apkalpojamā teritorijā transportlīdzekļu vadītājiem ir noformēti 7 administratīvo pārkāpumu protokols par braukšanu, ja luksoforā deg aizliedzošais signāls un par braukšanu diennakts tumšajā laikā ar transportlīdzekli, kuram nedeg neviens no tuvās gaismas lukturiem, 4 par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu, par tāda transportlīdzekļa izmantošanu ceļu satiksmē, kuram noteiktajā termiņā nav veikta valsts tehniskā apskate un par tāda transportlīdzekļa izmantošanu ceļu satiksmē, attiecībā uz kuru nav izdarīta tā īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana. Trīs protokoli noformēti par tāda transportlīdzekļa izmantošanu ceļu satiksmē, kuram ir nepietiekams normatīvajos aktos noteiktais riepu protektora dziļums. Tāpat ir noformēti protokoli par drošības jostas neizmantošanu, par transportlīdzekļa vadīšanu, atrodoties alkoholisko dzērienu ietekmē un par gājējiem noteikto pienākumu pārkāpšanu.

Talsu iecirkņa apkalpojamā teritorijā par atļautā braukšanas ātruma pārkāpšanu noformēti 12 administratīvo pārkāpumu protokoli. Četri protokoli noformēti par drošības jostu nelietošanu un par to noteikumu pārkāpšanu, kuri paredz papildu prasības velosipēdu un mopēdu vadītājiem. Tāpat noformēti protokoli par braukšanu ar transportlīdzekli, kuram numura zīmes nav salasāmas no attāluma, kas ir divas reizes mazāks par noteikto, par tāda transportlīdzekļa izmantošanu ceļu satiksmē, kuram ir nepietiekams normatīvajos aktos noteiktais riepu protektora dziļums, kā arī par gājējiem noteikto pienākumu pārkāpšanu.

Kuldīgas iecirkņa apkalpojamā teritorijā ir noformēti četri par transportlīdzekļa vadīšanu, atrodoties alkoholisko dzērienu ietekmē, divi par drošības jostu nelietošanu. Tāpat ir noformēti protokoli par transportlīdzekļa vadīšanu, ja nav transportlīdzekļa vadīšanas tiesības, par tāda transportlīdzekļa izmantošanu ceļu satiksmē, attiecībā uz kuru nav izdarīta tā īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana, par ceļu zīmju neievērošanu, par braukšanu diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos bez iedegtas avārijas gaismas signalizācijas ar transportlīdzekli, kuram nedeg neviens no numura zīmes apgaismojuma lukturiem, transportlīdzekļa vadīšanu, ja ir spēkā transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums un par gājējiem noteikto pienākumu pārkāpšanu.

Saldus iecirkņa apkalpojamā teritorijā ir noformēti 12 administratīvo pārkāpumu protokoli par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu, 5 protokoli par transportlīdzekļa vadīšanu, atrodoties alkoholisko dzērienu ietekmē un trīs protokoli par gājējiem noteikto pienākumu pārkāpšanu. Tāpat tika noformēti administratīvo pārkāpumu protokoli par drošības jostu nelietošanu, par mobilā tālruņa izmantošanu, atrodoties pie stūres, par transportlīdzekļa vadīšanu, ja ir spēkā transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums, par ceļa zīmes neievērošanu, par tāda transportlīdzekļa izmantošanu ceļu satiksmē, attiecībā uz kuru nav izdarīta tā īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana un par to noteikumu pārkāpšanu, kuri paredz papildu prasības velosipēdu un mopēdu vadītājiem

Šādus profilaktiskos pasākums ceļu satiksmē Valsts policija rīko regulāri un, salīdzinot ar iepriekšējām reizēm, pārkāpumu skaits, diemžēl, nemazinās. Vislielākais pārkāpumu skaits fiksēts Liepājas iecirkņa apkalpojamā teritorijā, pēc kā seko Saldus, Ventspils, Talsi un Kuldīga.

Atskatoties uz profilaktisko pasākumu, Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Kārtības policijas biroja Patruļpolicijas nodaļas Satiksmes uzraudzības rotas komandieris Leonīds Tarabans atzīst, ka negaidīti daudz vadītāju transportlīdzekli vadījuši, atrodoties alkoholisko dzērienu ietekmē. “Gan piektdien, reida laikā, gan arī nedēļas nogalē, arī šodien turpinām konstatēt, ka ir vairāki cilvēki, it īpaši velosipēdisti, kuri brauc reibumā. Kopumā pa šīm dienām, līdz pat šodienai ir pieķerti 22 transportlīdzekļu vadītāji, atrodoties alkohola reibumā, no kuriem divi velosipēdisti konstatēti šorīt, Saldū. Taču vienu pozitīvu lietu gan novērojām – nav neviens protokols par to, ka bērni neatrastos sēdeklīšos vai nebūtu piesprādzēti.”

Valsts policija aicina ikvienu apdomāt un mudināt arī apkārtējos, tuviniekus rūpēties par savu drošību – atrodoties automašīnā, piesprādzēties, kā gājējam, pārvietojoties diennakts tumšajā laikā, uzvilkt atstarojošu vesti, šķērsot ielu tur, kur tas paredzēts un ievērot visus ceļu satiksmes noteikumus.