Policija izbeigusi resorisko pārbaudi saistībā ar pedagoģes sludinājumā izteikto vēlmi inficēties ar Covid-19

Policija izbeigusi resorisko pārbaudi saistībā ar Rīgā strādājošās pedagoģes sludinājumā laikrakstā "Bauskas Dzīve" izteikto vēlmi inficēties ar Covid-19, aģentūrai LETA apliecināja Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes pārstāve Dace Kalniņa.

Pārbaude izbeigta, jo likumsargi konstatējuši, ka sieviete nav kļuvusi par kāda Covid-19 slimnieka kontaktpersonu vai inficējusies ar Covid-19. Nav gūts apstiprinājums arī tam, ka kāds būtu atsaucies sludinājumam un skolotāja būtu satikusies ar Covid-19 slimniekiem.

Kalniņa skaidroja, ka sievietes sludinājumā izteiktā vēlme drīzāk ir vērtējama no ētiskā aspekta.

Jau ziņots, ka iepriekš saistībā ar sludinājumu sākta resoriskā pārbaude. Policija bija pieprasījusi informāciju no Slimību profilakses un kontroles centra, lai noskaidrotu, vai persona nav inficējusies ar Covid-19 vai nav kāda sasirgušā kontaktpersona, jo pati pedagoģe šādus datus policijai nesniedza.

Lai arī sludinājums izvietots laikrakstā "Bauskas Dzīve", gan policijā, gan novada pašvaldībā aģentūrai LETA skaidroja, ka pedagoģe strādā Rīgas izglītības iestādēs, nevis Bauskā.

Latvijas Televīzija (LTV) vēstīja, ka iedzīvotāji ar sludinājumu starpniecību vairākkārt meklējuši iespēju "aplipināties" ar Covid-19, lai iegūtu pārslimošanas sertifikātu un izvairītos no vakcinēšanās, turklāt vienu no šādiem sludinājumiem kāda skolotāja ievietojusi laikrakstā "Bauskas Dzīve".

LTV žurnālists, sākotnēji uzdodoties par Covid-19 slimnieku, sazinājās ar konkrētā sludinājuma autori, kura stādījās priekšā kā skolotāja Iveta. Viņa pauda gatavību tikties, lai pēc iespējas ātrāk vienotos par aplipināšanu.

"Mēs tiksimies un tad visu sarunāsim. Sākumā parādīsiet dokumentu, ka esat pozitīvs. Tad runāsim tālāk," telefonsarunā sacīja sludinājuma autore, uzsverot, ka arī viņas kolēģes meklē iespēju šādā veidā saslimt, lai nebūtu jāvakcinējas, un ir gatavas par to maksāt naudu.

Jautāta, vai ir gatava tam, ka vīrusa izslimošana nav patīkama, sludinājuma autore atbildēja, ka zina to, bet viņai un kolēģēm "ar imunitāti viss ir kārtībā". "Es domāju, ka mums tā pārslimošana būs pavisam viegla. Katrā ziņā mēs nebaidāmies no pārslimošanas. Mēs baidāmies no nepierādītas vakcīnas, kas nav kārtīgi izpētīta. Mēs no tā baidāmies. Jo mēs nezinām, kas notiks pēc pieciem, desmit gadiem, kāda mutācija sāksies no tās vakcīnas," savus argumentus telefonsarunā klāstīja sludinājuma autore.

Žurnālistam atzīstoties, ka viņš nav Covid-19 slimnieks, sieviete neapjuka, bet atzina, ka par piedāvājumu trūkumu nevarot sūdzēties. "Pusotrā dienā man bijuši no 20 līdz 30 zvani. Tūlīt arī ar vienu jātiekas," apgalvoja sludinājuma ievietotāja.

Covid-19 slimnieki prasot vismaz 100 eiro par savu "pakalpojumu". Tomēr sieviete gatava šķirties no lielākas summas, jo galvenais esot, lai kabatā ir sertifikāts par Covid-19 izslimošanu. Tad sešus mēnešus varēšot dzīvot mierīgi.