Policija aizdomās par sirmgalvju aplaupīšanu Liepājā aizturējusi vīrieti

Valsts policijas (VP) amatpersonas uz aizdomu pamata par laupīšanu Liepājā aizturējušas vīrieti, aģentūru LETA informēja VP Kurzemes reģiona pārvaldes Vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Madara Šeršņova.

8.janvārī ap plkst.13 VP saņemta informācija par to, ka Liepājā, Centrālkapos, Klaipēdas ielā, kādai sievietei no rokām izrauta somiņa, kurā atradās maks, telefons un citas mantas. Savukārt 12.janvārī ap plkst.11.40 Liepājā, Sudrabu Edžus ielā, kāds vīrietis sievietei no rokām izrāvis somiņu, kurā atradās mobilais tālrunis.

Pēc Šeršņovas teiktā, abos gadījumos vīrietis laupīšanu veica, pietuvojoties sirmgalvēm no mugurpuses un somiņu izraušanas rezultātā sirmgalves nokrita uz zemes, gūstot miesas bojājumus.

VP Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas iecirkņa amatpersonas par notikušo sāka kriminālprocesu un, veicot operatīvās un izmeklēšanas darbības, 13.janvārī uz aizdomu pamata par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu aizturēja kādu vīrieti, sacīja policijas pārstāve.

Likumsargi 14.janvārī vīrieti nogādāja tiesā, prasot viņam kā drošības līdzekli piemērot apcietinājumu. Tiesa šo prasību apmierināja, līdz ar to patlaban uz izmeklēšanas laiku vīrietis atrodas apcietinājumā.

Daļa no nolaupītajām mantām ir atgūtas un nodotas cietušajām, piebilda Šeršņova.

Saskaņā ar Krimināllikumu par svešas kustamas mantas nolaupīšanu, ja tā saistīta ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu, soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem.

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas amatpersonas turpina izmeklēšanu sāktajā kriminālprocesā.