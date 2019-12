Pirmajā decembra dienā Liepājā fiksētas divas automašīnas ar prasībām neatbilstošām riepām

1.decembrī, dienā, no kuras visiem automobiļiem vai autobusiem, kura pilna masa nepārsniedz 3,5 tonnas, jābūt aprīkotiem ar ziemas riepām, Liepājā konstatēti divi transportlīdzekļi, kuri šīs prasības neievēroja, aģentūru LETA informēja Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes pārstāve Madara Šeršņova.

Pastiprināti kontrolējot satiksmi, visā Kurzemē svētdien konstatētas divas automašīnas, kuras pārvietojas ar neatbilstošām riepām. Pārkāpumi tika konstatēti Liepājā, kur viena automašīna pārvietojās ar vasaras riepām, bet otra - ar riepām, kuru protektoru dziļums ir nepietiekams.

Šeršņova atgādināja, ka, sākot ar 1.decembri, transportlīdzekļiem obligāti jābūt aprīkotiem ar ziemas riepām, kuru minimālajam protektoru dziļumam ir jābūt četri milimetri. Liepājā apturētais transportlīdzeklis bija aprīkots ar ziemas riepām, taču minimālais protektoru dziļums bija 1,92 milimetri.

Abiem transportlīdzekļu vadītājiem tika noformēti administratīvo pārkāpumu protokoli. Par tāda transportlīdzekļa izmantošanu ceļu satiksmē, kuram ir nepietiekams normatīvajos aktos noteiktais riepu protektora dziļums vai ir riepu bojājums, kas apdraud satiksmes drošību, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no 15 līdz 55 eiro, personai, kas atbildīga par transportlīdzekļa ekspluatāciju, - no 55 līdz 140 eiro, bet juridiskajai personai - no 70 līdz 700 eiro.

Jau ziņots, ka līdz 2020.gada 1.martam visiem automobiļiem vai autobusiem, kura pilna masa nepārsniedz 3,5 tonnas, jābūt aprīkotiem ar riepām, kas paredzētas braukšanai ziemas apstākļos. Ziemas riepām minimālais protektora dziļums var būt četri milimetri.

Policija vērš uzmanību, ka ziemas periodā braukšana bez laika apstākļiem piemērotām riepām ir bīstama, jo aukstajā laikā uz ceļiem veidojas ledus, kas samazina riepu saķeri ar ceļa virsmu, kā rezultātā var sākties slīdēšana. Ziemas riepas nodrošina, lai šī saķere ar brauktuves virsmu būtu pēc iespējas labāka.

Tāpat svarīgi ievērot, ka ziemas periodā jāizvēlas laika apstākļiem atbilstošs braukšanas ātrums, kā arī autovadītājiem jāizvairās no strauju manevru veikšanas.