Par neeksistējošu medicīnisko masku un dezinfekcijas līdzekļu tirgošanu aiztur sievieti

Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes likumsargi ir noskaidrojuši sievieti, kura šā gada martā un aprīlī sociālajā tīklā piedāvāja iegādāties neeksistējošas medicīniskās maskas un dezinfekcijas līdzekļus, tā apkrāpjot iedzīvotājus. Lai gan šī persona slēpās no policistiem, mainot savu vizuālo tēlu, policija noskaidroja aizdomās turētās sievietes atrašanās vietu un pagājušonedēļ viņu aizturēja.

Jau ziņots, ka Valsts policijā bija vērsušies vairāki iedzīvotāji, kurus šā gada martā un aprīlī apkrāpusi kāda persona, kas, mēģināja negodprātīgi gūt peļņu ārkārtējā situācijā. Šī persona sociālajā tīklā bija izveidojusi viltus sludinājumus, piedāvājot iegādāties neeksistējošas medicīniskās maskas, dezinfekcijas līdzekļus un citas preces, informē Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākās speciāliste Gita Gžibovska.

Saistībā ar notikušo 2020. gada 27. martā Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes 3. biroja 2. nodaļā tika uzsākts kriminālprocess. Izmeklēšanas laikā tika iegūta informācija, ka persona, kurai sociālajā tīklā Facebook bija izveidoti vairāki profili ar vārdiem “Andris Paskovs”, “Aija Aija”, “Aija Askova”, “Aija Paskova”, uzdevusies par medicīnisko masku, dezinfekcijas līdzekļu un citu preču tirgotāju. Iedzīvotājus, kuri vēlējušies iegādāties preces, viltus pārdevējs aicinājis pārskaitīt naudu uz kontu Nr. LV31LPNS0005703552531 vai uz kontu Nr. LV14RIKO0001050725581, solot pēc naudas saņemšanas piegādāt preci ar pakomāta starpniecību. Tomēr šī persona preci tā arī nav atsūtījusi un pārtraukusi jebkādu komunikāciju ar pasūtītājiem.

Kriminālprocesā tika veikta aktīva izmeklēšana un rezultātā tika noskaidrota iespējamā vainīgā persona –1989. gadā dzimusi sieviete, kas jau iepriekš vairākas reizes nonākusi policijas redzeslokā. Viņa arī iepriekš sodīta par noziedzīgiem nodarījumiem, kas apdraud cietušā mantiskās intereses.

Šai sievietei nav deklarētas dzīvesvietas. Viņa bija slēpusies no policistiem, mainot savu vizuālo tēlu, tai skaitā nēsājot parūkas. Neskatoties uz maskēšanās mēģinājumiem, Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes policisti noskaidroja viņas atrašanās vietu un šā gada 29. aprīlī šo personu aizturēja. Sieviete atzīta par aizdomās turēto personu un viņai piemērots visbargākais drošības līdzeklis – apcietinājums.

Šobrīd kriminālprocesā turpinās izmeklēšana pēc Krimināllikuma 180. panta pirmās daļas par 20 atsevišķiem krāpšanas gadījumiem.

Valsts policija aicina atsaukties arī citus, kuri, iespējams, cietuši no šīs personas noziedzīgajām darbībām un, kuri zaudējuši naudu, pārkaitot to uz kādu no augstāk norādītajiem kontiem. Reģistrējoties ar internetbankas datiem, iesniegumu ir iespējams nosūtīt, izmantojot portālu Latvija.lv. Tāpat iesniegumu var sūtīt pa pastu, adresējot Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes 3. biroja 2. nodaļai, Rīgā, Gaujas ielā 15, LV – 1026.