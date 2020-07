Pabeidz izmeklēšanu kriminālprocesā par bankas kartes nelikumīgu izmantošanu Grobiņas novadā

Šā gada martā Valsts policijā tika saņemta informācija par to, ka Grobiņas novadā kādai sievietei no maka ir nozagta nauda un bankas karte, kuru izmantojot, no konta ir noņemta skaidra nauda. Šobrīd izmeklēšana kriminālprocesā ir pabeigta un tas ir nodots prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai, informē Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Madara Šeršņova.

Šā gada 19.martā Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas iecirknī tika saņemta informācija par to, ka Grobiņas novadā kādai sievietei no maka ir nozagta nauda un bankas maksājumu karte, savukārt no kartes ir noņemta skaidra nauda – 500 eiro. Valsts policijā par notikušo tika uzsākts kriminālprocess un noskaidrota iespējamā vainīgā persona – kāds sievietei pazīstams vīrietis.

Izmeklēšanā noskaidrots, ka vīrietis bija apciemojis paziņu un viņa viņam bankas karti iedevusi, pasakot savu kartes PIN kodu un liekot aiziet uz veikalu iepirkties. Vīrietis iepircies, atnesis produktus sievietei un, ņemot vērā to, ka PIN kodu atcerējies un, redzot, kur sieviete bankas karti nolika, to vēlāk nozadzis un naudu iztērējis.

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas amatpersonas ir pabeigušas izmeklēšanu kriminālprocesā par zādzību un par sveša maksāšanas līdzekļa nelikumīgu izmantošanu. Bargākais sods par šādu noziedzīgu nodarījumu ir brīvības atņemšana līdz pieciem gadiem. Soda apmēru noteiks tiesa.

Valsts policija aicina iedzīvotājus neuzticēt citiem cilvēkiem savus personas datus, neatdot personu apliecinošus dokumentus un to kopijas, nevienam neatklāt savu interneta bankas paroli un pieejas kodus, kā arī šādus datus nesūtīt elektroniskajās vēstulēs. Visbiežāk šādi gadījumi notiek cilvēku pārlieku lielas uzticēšanās un neuzmanības dēļ.