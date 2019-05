Maija brīvdienās brauc dzērumā Liepājā un Priekulē

4. maijā ap pulksten vieniem naktī Valsts policijā saņemta informācija no Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas par to, ka Liepājā, Raiņa ielā, 1994. gadā dzimusi sieviete vadīja automašīnu “Audi”, būdama alkohola reibumā. Sieviete transportlīdzekli vadīja, atrodoties 0,72 promiļu reibumā. Tāpat sievietei nav transportlīdzekļu vadīšanas tiesības. Valsts policijā par notikušo ir uzsākts kriminālprocess, informē Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Madara Šeršņova.

4. maijā ap pulksten diviem naktī Priekulē 1978. gadā dzimis vīrietis vadīja velosipēdu, būdams 2,87 promiļu reibumā.

5.maijā ap pulksten 9 Liepājā, Ziemeļu ielā 1978.gadā dzimis vīrietis vadīja automašīnu “BMW”, būdams 1,96 promiļu reibumā.

5.maijā ap pulksten 19:20 Liepājā, Oskara Kalpaka ielā 1983.gadā dzimis vīrietis vadīja automašīnu “Volkswagen”, būdams 2,42 promiļu reibumā. Transportlīdzekļu vadītājiem noformēti administratīvo pārkāpumu protokoli.

5.maijā ap pulksten 8:20 Liepājā, Dzintaru ielā 1963.gadā dzimis vīrietis ar automašīnu “Opel” uzbrauca stāvošai automašīnai “Touareg”. Negadījumā cietušo nav, taču vīrietis pēc negadījuma atstāja notikuma vietu. Tāpat pēc negadījuma konstatēts, ka vīrieša izelpā ir 2,39 promiles alkohola. Noformēts administratīvā pārkāpuma protokols. Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu, par alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu lietošanu pēc satiksmes negadījuma, kā arī pēc tam, kad transportlīdzeklis tiek apturēts pēc policijas darbinieka, robežsarga pieprasījuma, līdz pārbaudei, kas nosaka alkohola koncentrāciju asinīs vai konstatē narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmi, vai atbrīvošanai no šīs pārbaudes noteiktā kārtībā, uzliek naudas sodu velosipēda un mopēda vadītājam 170 eiro apmērā, bet cita transportlīdzekļa vadītājam piemēro administratīvo arestu no desmit līdz piecpadsmit diennaktīm, uzliek naudas sodu no 1200 līdz 1400 eiro un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz četriem gadiem.