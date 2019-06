Liepājniekam no bankas konta gandrīz nozog 9900 eiro; policija atgādina iedzīvotājiem neizpaust savus bankas datus

Otrdien, 11. jūnijā, Valsts policijā saņemta informācija no kāda liepājnieka par to, ka no viņa bankas konta bez viņa ziņas ir noņemta nauda – 9 900 eiro.

Noskaidrots, ka vīrietis ir saņēmis īsziņu it kā no savas bankas ar lūgumu nosūtīt bankas datus un kodus, ko viņš arī izdarījis. Pēc kāda laika, pārbaudot savu bankas kontu, viņš konstatēja, ka no tā ir pazudusi nauda – 9 900 eiro. Par laimi, sazinoties ar banku, noskaidrots, ka pārskaitījums vēl līdz galam nav ticis veikts, tāpēc vīrietis naudu veiksmīgi atguvis, informē Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Madara Šeršņova.

Valsts policija atgādina iedzīvotājiem neuzticēt citiem cilvēkiem savus personas datus, neatdot personu apliecinošus dokumentus un to kopijas, nevienam neatklāt savu interneta bankas paroli un pieejas kodus, kā arī šādus datus nesūtīt elektroniskajās vēstulēs. Visbiežāk šādi gadījumi notiek cilvēku pārlieku lielas uzticēšanās un neuzmanības dēļ.