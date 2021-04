Liepājniecei krāpnieki no bankas konta noņem naudu

Valsts policija atkārtoti atgādina par šobrīd aktuālajām krāpšanām, noziedzniekiem slēpjoties zem kurjerkompāniju “DPD Latvija” un “Omniva” logo. Jau tika informēts, ka par krāpnieku upuriem kļuvuši iedzīvotāji Kurzemē. Arī svētdien tika saņemta informācija no kādas liepājnieces, ka arī no viņas bankas konta ir noņemta nauda.

Vakar Valsts policijā tika saņemta informācija no kādas liepājnieces par to, ka viņa bija ievietojusi sludinājumu interneta vietnē ss.com, uz kuru atsaucās personas, kura vēlējās iegādāties preci. Persona atsūtīja viltus vietnes saiti, atdarinot "Omniva" mājaslapu, ar aicinājumu tajā ievadīt bankas norēķinu kartes datus. Tādā veidā no bankas konta tika noņemti gandrīz 200 eiro. Valsts policijā par krāpšanas gadījumu tiks uzsākts kriminālprocess, informē Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Madara Šeršņova.

Valsts policija atgādina nekādā gadījumā neievadīt savus personīgos datus un bankas kontu datus saitēs, ko atsūtījuši svešinieki, pirms neesat pārliecinājušies par šo saišu patiesumu!

Gadījumos, ja ir izkrāpti finanšu līdzekļi, Valsts policija aicina nekavējoties par to ziņot savai bankai! Pēc tam jāvēršas policijā ar iesniegumu: elektroniski bez e-paraksta portālā www.latvija.lv vai elektroniski ar e-parakstu, sūtot iesniegumu uz pasts@vp.gov.lv. Plašāka informācija par to, kā ziņot policijai, atrodama Valsts policijas mājaslapā – https://www.vp.gov.lv/lv/ka-zinot-policijai. Savukārt riska informāciju par dažādām aizdomīgām darbībām interneta vidē iespējams nosūtīt izskatīšanai policijai mobilajā lietotnē Mana Drošība.