Liepājā vīrietis lielā dzērumā uzkrīt virsū automašīnai; pieprasa 30 eiro pudelei

Valsts policija saņēma izsaukumu Liepājā, kur vīrietis uzkritis virsū automašīnai un pieprasījis no autovadītāja atlīdzību, savukārt viņa draugs lamājās un uzvedās agresīvi. Notikuma vietā ierodoties policijas darbiniekiem, viņa uzvedība sāka kļūt neprognozējama – vīrietim tika uzlikti roku dzelži un noformēts administratīvā pārkāpuma protokols par huligānismu.



23.maijā ap pulksten 20:20 Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvalde saņemta informācija par to, ka Liepājā, Grīzupes persona ir bojājusi automašīnu. Ierodoties notikuma vietā, Grīzupes ielas autobusa pieturā atradās automašīna un ap to – vairākas personas, informē Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Madara Šeršņova.



Notikumā iesaistītās personas paskaidroja, ka automašīna bija apstājusies pirms pieturas Grīzupes ielā, taču vīrietis, kurš, būdams aptuveni 3 promiļu reibumā, gāja pa ietvi, uzkritis automašīnai virsū. Automašīnā esošās personas esot izkāpušas no automašīnas, palīdzēja vīrietim piecelties un piedāvāja izsaukt Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu, taču vīrietis sacījis, ka viņam neko nevajag, savukārt viņa draugs, dzimis 1983.gadā, esot sācis bļaut: “Kā nevajag, jūs centāties nogalināt manu draugu, dodiet vismaz 30 eiro pudelei”. Vīrieši vēlējušies doties jau prom, taču brīdī, kad automašīnas pasažiere pateikusi, ka ir jāgaida policija, 1983.gadā dzimušais vīrietis metās viņai virsū un centās iesisti, no kā viņa izvairījusies. Vīrietis sācis lamāties necenzētiem vārdiem.



Notikuma vietā ierodoties Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Satiksmes uzraudzības rotas amatpersonām, vīrietis turpināja būt agresīvs, nereaģēja uz aizrādījumiem, lamāja policistus, izteica draudus iesist un sāka kļūt neprognozējams, tāpēc vīrietim tika uzlikti roku dzelži un viņš tika nogādāts Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes ēkā, Bāriņu ielā 3, Liepājā, kur viņam tika noformēts administratīvā pārkāpuma protokols par sīko huligānismu.



Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu, par sabiedriskā miera traucēšanu, kas izpaužas kā necieņa pret sabiedrību vai bezkaunīga rīcība, ignorējot vispārpieņemtās uzvedības normas un traucējot cilvēku mieru, iestāžu, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) vai organizāciju darbu (sīkais huligānisms), uzliek naudas sodu no 70 līdz 500 eiro.