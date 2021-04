Liepājā vīrietis dzērumā izdara viltus zvanu par ugunsgrēku

Ceturtdien, 15.aprīlī ap pulksten 21.30 operatīvie dienesti Liepājā saņēma informāciju par to, ka Liepājā, Laumas rajonā kādā daudzdzīvokļu namā deg dzīvoklis.

Notikuma vietā ieradās Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests un Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes amatpersonas, taču ugunsgrēks netika konstatēts, portālu "Rekurzeme" informē Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Madara Šeršņova.

Noskaidrots, ka kāds vīrietis, būdams alkohola reibumā, zvanīja Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam un informēja par to, ka no kāda dzīvokļa nāk dūmi un ir notikusi aizdegšanās. Vīrietis savu rīcību nevarēja paskaidrot, uzskatot, ka pie vainas bija alkohola apreibums. To, ka veicis viltus izsaukumu, viņš sapratis tad, kad adresē ieradās Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests un Valsts policija. Vīrietis savu vainu zvana veikšanā atzīst. Valsts policijā par notikušo ir uzsākts administratīvo pārkāpumu process.

Valsts policija atgādina, ka par nepamatotu speciālo dienestu izsaukšanu ir paredzēts sods. Iespējams, brīdi, kad operatīvie dienesti tiek novirzīti uz šādiem viltus izsaukumiem, viņu palīdzība ir nepieciešama citviet.

Saskaņā ar Administratīvo sodu likumu par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā, par ugunsdzēsības un glābšanas, policijas, robežsardzes vai Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku Krasta apsardzes dienesta nepamatotu izsaukšanu piemēro naudas sodu fiziskajai personai no 35 līdz 140 eiro.