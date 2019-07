Liepājā vīrietis ar mopēdu izraisa sadursmi ar automašīnu

25. jūlijā pulksten 15:45 Valsts policijā saņemta informācija par to, ka Liepājā, Brīvības ielā ir noticis ceļu satiksmes negadījums.

Noskaidrots, ka 1951.gadā dzimis vīrietis, vadot mopēdu un pārvietojoties no labās joslas uz kreiso, izraisīja sadursmi ar automašīnu “Volkswagen Polo”, kuru vadīja 1975.gadā dzimis vīrietis, informē Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Madara Šeršņova.

Negadījumā ir cietis mopēda vadītājs, kurš ar gūtajām traumām nogādāts medicīnas iestādē. Par negadījumu noformēts ceļu satiksmes negadījuma reģistrēšanas protokols. Tāpat vīrietis vadīja mopēdu bez tiesībām, kuras nav iegūtas noteiktā kārtībā, par ko viņam noformēts administratīvā pārkāpuma protokols.

Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu, par to noteikumu pārkāpšanu, kuri paredz papildu prasības velosipēdu un mopēdu vadītājiem, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no 7 līdz 30 eiro. Savukārt par ceļa nedošanu gājējiem vai transportlīdzekļu vadītājiem, kuriem ir priekšroka, uzliek naudas sodu velosipēda un mopēda vadītājam no 7 līdz 30 eiro.