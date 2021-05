Liepājā vīrietim, peldoties jūrā, nozog krastā atstātās drēbes un mantas

Otrdien Valsts policijā saņemta telefoniska informācija par to, ka Liepājā, pie Dienvidu mola vīrietis, iznākot no peldēšanas jūrā, konstatēja, ka no pludmales ir pazudušas viņa drēbes ar mantām, portālu "ReKurZeme" informē Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Madara Šeršņova.

Valsts policija aicina iedzīvotājus atcerēties par piesardzības pasākumiem ūdenī un pludmalē. Iestājoties siltākam laikam, pieaugs to cilvēku skaits, kuri izvēlas atpūtu pie ūdens.

Aicinājums peldēties labi zināmās vietās, nepārvērtējot savas spējas, kā arī nedoties ūdenī alkohola reibumā. Īpaša uzmanība jāpievērš bērnu drošībai pie ūdens – peldēt atļauts tikai vecāku vai citu pieaugušo uzraudzībā.

Tāpat vienmēr un visur aicinājums rūpēties par savām mantām, tās neatstājot bez uzraudzības.