Liepājā veikala apsargs novēro pretlikumīgas darbības un ziņo par tām Valsts policijai

Pagājušās nedēļas nogalē Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes amatpersonas saņēma izsaukumu uz kādu veikalu, kur vīrietis iegādājies un nodevis lietošanā nepilngadīgiem jauniešiem alkoholisks dzērienus. Vīrietim tika noformēts administratīvā pārkāpuma protokols par alkoholisko dzērienu nodošanu nepilngadīgā rīcībā tā, ka tas kļuvis nepilngadīgajam brīvi pieejams lietošanai.

Sestdien, 13.jūnijā ap pulksten 15:10 Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldē saņemta informācija par to, ka Liepājā, Karostā kādā veikalā vīrietis nopircis nepilngadīgajiem alkoholiskos dzērienus. Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes amatpersonām, ierodoties notikuma vietā, viņus sagaidīja apsargs, kurš paskaidroja, ka kamerās redzējis, ka nepilngadīgi jaunieši staigāja pa veikalu gar alkoholisko dzērienu plauktiem un fotografēja cenas, pēc tam pametot veikalu. Pēc neilga laika nepilngadīgais jaunietis atgriezies veikalā kopā ar vīrieti un norādīja uz alkoholiskiem dzērieniem, kā arī iedeva viņam naudu, informē Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes

Vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Madara Šeršņova.

Apsargs, to redzot, piezvanīja Valsts policijas amatpersonām un sagaidīja nepilngadīgo jaunieti un vīrieti ārpus veikala. Pie veikala viņš redzējis, ka tas pats vīrietis pārlika alkohola pudeles no sava maisa uz jauniešu mugursomām. Apsargs aicināja personas doties līdzi uz apsarga telpu, kur kopīgi tika sagaidīta Valsts policija. Pats vīrietis policijai paskaidroja, ka viņam tika iedoti 8 eiro, lai viņš nopērk alkoholu – divas alus bundžas un divas vīna pudeles. Pēc sarunas bija saprotams, ka viņš par šīm darbībām no jauniešiem būtu saņēmis arī naudu, taču šoreiz tā vietā no Valsts policijas saņēma protokolu par alkoholisko dzērienu nodošanu nepilngadīgā rīcībā tā, ka tas kļuvis nepilngadīgajam brīvi pieejams lietošanai. Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu, par šādu rīcību izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 140 eiro.

Valsts policija izsaka pateicību veikala apsargam, kurš nebija vienaldzīgs un, redzot pārkāpumu, ziņoja par to policijai. Valsts policija vienlaikus aicina un atgādina – nenodot nepilngadīgo rīcībā alkoholiskos dzērienus, tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktus, elektroniskās smēķēšanas ierīces vai to uzpildes tvertnes un ja redzat pārkāpumu, aicinājums par to ziņot Valsts policijai, zvanot pa tālruņa numuru 110.