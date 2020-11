Liepājā uz aizdomu pamata par zādzību no automašīnas aiztur divus jauniešus

Aizvadītajā nedēļā Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas amatpersonas uzsāka kriminālprocesu par zādzību, kas izdarīta, iekļūstot transportlīdzeklī. Notikuma vietā likumsargi aizturēja divas personas un šobrīd

kriminālprocesā turpinās pirmstiesas izmeklēšana.

Aizvadītajā nedēļā, 16.novembrī ap pulksten 23:00 Valsts policijas Kurzeme reģiona pārvaldes amatpersonas patrulēja pa Liepāju un Ezerkrasta mikrorajonā pamanīja aizdomīgas darbības pie automašīnām. Netālu no tām tika aizturēti divi jaunieši, pie kuriem atradās mantas, kā noskaidrots, ņemtas no automašīnas “Audi”. Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas amatpersonas par notikušo uzsāka kriminālprocesu un aizvadītajā nedēļā vienu no aizturētajiem nogādāja tiesā lai lemtu par drošības līdzekļa – apcietinājuma piemērošanu. Savukārt otram jaunietim, kurš nozieguma pastrādāšanas brīdī bija nepilngadīgs, ir piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis.

Izmeklēšanā noskaidrots, ka jaunieši Liepājā, Ezerkrastā staigājuši gar automašīnām, pārliecinoties, kura no tām nav aizslēgta. Nonākuši līdz automašīnai “Audi” un konstatējot, ka tā nav aizslēgta līdz ar to tajā var viegli iekļūt, viņi nozaga automašīnas salonā atstātās mantas, tostarp naudu.

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes amatpersonas pamanīja aizdomīgās darbības un aizturēja abus jauniešus. Jaunieši jau iepriekš ir nonākuši policijas redzeslokā par mantiska rakstura noziedzīgiem nodarījumiem. Valsts policijā par notikušo ir uzsākts kriminālprocess par zādzību, ja tā izdarīta, iekļūstot transportlīdzeklī. Par šādu noziegumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

Valsts policija atkārtoti aicina iedzīvotājus sargāt savus īpašumus un slēgt ciet durvis automašīnām, kā arī neatstāt atvērtus logus. Tāpat atgādinām, ka automašīnas salonā atstātās mantas ir kārdinājums zagļiem. Lai izvairītos no zādzībām, Valsts policija aicina neatstāt arī

aizslēgtas automašīnas salonā vērtīgas lietas. Tas pats attiecas uz jebko, kas zaglim varētu šķist vērtīgs – kaut vai pārtikas maisiņš, kura saturu caur logu nevar redzēt. Lai gan zagļa guvums no maisiņa var arī nebūt liels, taču lai pie tā tiktu, galvenokārt tiek sabojāta automašīna, tai tiek izsists stikls, kas jau ir mantas bojāšana un lielāks zaudējums automašīnas īpašniekam.