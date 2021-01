Liepājā par mopēda zādzību uzsāks kriminālvajāšanu pret jaunieti

Pagājušajā gadā Valsts policijā tika uzsākts kriminālprocess par mopēda zādzību Liepājā. Uz aizdomu pamata par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu tika aizturēts kāds jaunietis un, gūstot pierādījumu kriminālprocesā, likumsargi izmeklēšanu pabeidza un nodeva Liepājas prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai, informē Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Madara Šeršņova.

Pagājušā gada aprīļa beigās Valsts policijā tika saņemta informācija par to, ka Liepājā, Reiņu meža ielā no autostāvvietas ir nozagts mopēds, kurš tajā pašā dienā tika atrasts turpat netālu, Daugavas ielā. Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas iecirknī par notikušo tika uzsākts kriminālprocess un uz aizdomu pamata par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu tika aizturēts jaunietis. Noskaidrots, ka jaunietis, būdams, alkohola reibumā, vēlējies izbraukt ar mopēdu, tāpēc to nozadzis no autostāvvietas. Brauciens gan viņam neizdevās – viņš mopēdu aizstūma līdz nākošajam krustojumam un tur arī atstāja.

Valsts policija jaunietim piemēroja drošības līdzekli – pieteikšanās noteiktā laikā policijas iestādē un papildus drošības līdzekli – uzturēšanās noteiktā vietā, taču, ņemot vērā to, ka jaunietis neievēroja nevienu no nosacījumiem, tiesa lēma viņam piemērot drošības līdzekli – apcietinājumu.

Jaunietis vainu izdarītajā atzīst un jau iepriekš ir nonācis policijas redzeslokā par dažāda veida likumpārkāpumiem, taču tiesas priekšā līdz šim nav stājies. Saskaņā ar Krimināllikumu par transportlīdzekļa zādzību soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem, taču, ņemot vērā to, ka jaunietis uz nozieguma izdarīšanas brīdi bija nepilngadīgs, tad saskaņā ar Krimināllikuma 65.pantu, uz viņu attiecas mazāki soda apmēri un tos noteiks tiesa.