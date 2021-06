Liepājā pa piektā stāva logu izkrīt mazs bērns

Liepājā, Viršu ielas rajonā, 28. jūnijā kāda mazuļa tēvs iesnaudās un nemaz nepadomāja, ka pie atvērta loga spēlējas viņa trīs gadus vecais dēls, kā rezultātā zēns piedzīvoja smagu kritienu pa piektā stāva logu, vēsta “Degpunktā”, Vlads Poļakovskis.

Par notikumiem Liepājā, Tosmarē, kur pie viena no daudzdzīvokļu namiem pievakarē atrasts zālienā gulošs bērns, apkārtējie ir nerunīgi. Kāds saka, ka nelaimes iemesls meklējams nejaušā apstākļu sakritībā, citi norāda, ka bērna izkrišanā pa logu vainojami tikai un vienīgi mazuļa vecāki, kuri savus ikdienas plānus vērtējuši augstāk nekā bērna intereses. Kritiena rezultāts ir visai bēdīgs, – zēns guva smagas traumas.

“Viņš izkrita. Tās vispār ir šausmas. Ir dzīvs, jā. Tas ir pats svarīgākais. Galvenais, ka dzīvs,” stāsta vietējais iedzīvotājs

Pēc neoficiālām ziņām, bezpalīdzīgā stāvoklī gulošo bērnu pamanīja kaimiņi un nekavējoties izsauca ātro palīdzību. Mediķi, reaģējot uz iedzīvotāju zvanu un vēstījuma saturu, piesaistīja arī policiju.

“Pirmdien, ap pulksten 21.50, Valsts policijā saņemta informācija no Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta par to, ka Liepājā, Tosmares mikrorajonā, no kādas daudzdzīvokļu mājas piektā stāva loga ir izkritis bērns. Valsts policijas darbinieki ieradās notikuma vietā, kur jau strādāja mediķi, kuri bērnu nogādāja medicīnas iestādē. Likumsargi devās augšā uz dzīvokli un vairākas minūtes klauvēja pie durvīm, līdz beidzot bērna tēvs, kurš vienīgais atradās dzīvoklī, durvis likumsargiem atvēra. Viņš bija alkohola reibumā. Bērna tēvs notikuma vietā tika aizturēts, nogādāts policijas iecirknī, kur tika nopratināts.”

Visticamāk, kamēr tēvs bija iesnaudies un bērns, ziņkārības vadīts, atvēra logu, zaudēja līdzsvaru un izkrita. Tādi ir sākotnējie policijas secinājumi. Incidents tiks vērtēts arī Liepājas sociālajā dienestā. Vairāk skatīt šeit.