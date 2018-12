Trešdien, 5. decembrī, pulksten 5:50 Liepājā, Daugavas ielā, iesniedzējs konstatēja, ka nozagta automašīna "Range Rover Sport".

Uzsākts kriminālprocess, notiek izmeklēšana, ziņo Valsts policija.



5.decembrī pulksten 5:44 tika saņemta telefoniska informācija par to, ka laika posmā no 4. decembra vakara līdz 5. decembra rītam Liepājā, Mežu ielā, automašīnai "Opel Movano" pasažieru pusē tika izsists loga stikls un no salona nozagta automagnetola un nauda.

Uzsākts kriminālprocess.