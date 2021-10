Liepājā notiek divas avārijas ar cietušajiem

Ceturtdien, 30. septembrī, ap pulksten 15.40 Valsts policijā tika saņemta informācija par to, ka Liepājā, Brīvības ielā ir noticis ceļu satiksmes negadījums.

Noskaidrots, ka vīrietis vadīja mikroautobusu “Mercedes-Benz” Liepājā, Brīvības ielā un krustojumā ar Meldru ielu, nepārliecinoties par satiksmes drošību, un neizvēloties drošu braukšanas distanci, izdarīja uzbraukumu apturētam transportlīdzeklim “BMW”. Pēc sadursmes, inerces vadīts, transportlīdzeklis “BMW” uzbrauca transportlīdzeklim “Volkswagen”, kuru vadītājs bija apturējis pirms krustojuma, pie aizliedzošā signāla. Sadursmes rezultātā cieta transportlīdzekļa “BMW” pasažieris un transportlīdzekļa “Mercedes-Benz” trīs pasažieri, kuri tika nogādāti medicīnas iestādē, portālu "ReKurZeme" informē Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Madara Šeršņova.

Valsts policijā ir uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

30.septembrī ap pulksten 18.30 Valsts policijā saņemta informācija par to, ka Liepājā, Ganību ielā ir noticis ceļu satiksmes negadījums. Noskaidrots, ka vīrietis vadīja automašīnu “Volkswagen” Liepājā, pa Ganību ielu, virzienā no Mirdzas Ķempes ielas uz Dunikas ielas pusi un neievēroja drošu braukšanas distanci no priekšā esošā transportlīdzekļa “Audi”, kā rezultātā notika sadursme. Negadījumā cieta automašīnas “Audi” vadītāja, kura nogādāta medicīnas iestādē.

Valsts policijā ir uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

1.oktobrī ap pulksten 00.30 Liepājā, Krūmu ielā apturēts automašīnas “Opel” vadītājs, dzimis 1983.gadā, kurš vadīja automašīnu, būdams 1,91 promiļu reibumā, kā arī bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām. Valsts policijā par notikušo ir uzsākts kriminālprocess.