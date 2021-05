Liepājā meklē aculieciniekus avārijai, kur automašīna iebrauca stabā

Aizvakar, 12. maijā, ap pulksten 10.40 Valsts policijā saņemta informācija par to, ka Liepājā, Jelgavas ielā, netālu no Aldaru un Jelgavas ielas krustojuma, pie Jaunliepājas primārās veselības aprūpes centra pagaidām nenoskaidrota automašīna uzbraukusi apgaismes stabam, bojājot to, un aizbraukusi no notikuma vietas, neziņojot par negadījumu policijai likumā noteiktā kārtībā.

Valsts policijā par notikušo ir uzsākts administratīvā pārkāpuma process, informē Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Madara Šeršņova.

Valsts policija aicina atsaukties negadījuma aculieciniekus, zvanot darba dienās no pulksten 08.00 – 16.30 pa tālruņa numuru 26490081 vai pa tālruņa numuru 110 jebkurā laikā!