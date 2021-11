Liepājā mājsēdes laikā izjauc nelegālu ballīti

Piektdien, 12.novembrī, ap pulksten 23.12 Liepājas pilsētas Pašvaldības policijā tika saņemta informācija par to, ka Andreja Pumpura ielā notiekot kautiņš.

Ierodoties notikuma vietā, informācijas sniedzējs norādīja uz teritoriju Baznīcas ielā, no kuras bija dzirdamas skaļas sarunas un kliedzieni, tādējādi raisot aizdomas, ka papildus iespējamajam kautiņam, notiek arī pulcēšanās, kas sakarā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju ir aizliegta, informē Liepājas Pašvaldības policija.

Dodoties uz norādīto teritoriju, tika pamanītas divas personas. Pamanot Pašvaldības policijas darbiniekus, viena no personām sāka bēgt. Mūkošais jaunietis tika notverts Lielā ielā. Turpinot pārbaudīt teritoriju, tika konstatēts, ka iekštelpās atrodas vēl septiņas personas reibuma stāvoklī.

Sakarā ar to, ka notikuma vietā atradās deviņas personas, no kurām dažas bija agresīvi noskaņotas un atteicās pārtraukt pārkāpumu, tika piesaistīti papildus spēki, piesaistot arī Valsts policijas darbiniekus. Kopumā tika aizturētas sešas personas vecumā no 18 līdz 24 gadiem un trīs nepilngadīgas personas.

Pret personām uzsākti administratīvie procesi par privāto pulcēšanos un par mājsēdes neievērošanu.