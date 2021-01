Aizvadītajās brīvdienās laika posmā no 8.janvāra līdz 10.janvāra rītam kontroles pasākumos Kurzemes reģionā ir pārbaudītas vairāk nekā 1000 personas, no tām 671 personai bija aizpildīti pašapliecinājumi. Kopumā ir doti 258 preventīvi norādījumi, savukārt par klaju un apzinātu ierobežojumu neievērošanu ir uzsākti 157 administratīvie procesi. Uzsāktie procesi ir par dažādiem pārkāpumiem ārkārtējās situācijas laikā. Vienā gadījumā kāds vīrietis vairākas reizes abas naktis manīts pārvietojamies Liepājas ielās, taču Ventspilī automašīnā konstatēti trīs vīrieši, kur apgalvoja, ka devušies mājās no makšķerēšanas, Saldū kāds vīrietis uzdevās izaicinoši un nepakļāvās policijas darbinieka likumīgajām prasībām, Talsu pusē tika konstatēts, ka sieviete pusnaktī devās uz degvielas uzpildes staciju pēc hotdoga un Kuldīgā kāds vīrietis ar savu dēlu rīkoja privātu pasākumu, uzņemot pie sevis sešas personas.

2021.gada 8.janvārī ap pulksten 23:30 Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes amatpersonas patrulēja Brocēnos, kur tika pamanīts vīrietis, kurš uzvedās izaicinoši un pārkāpa prasību atrasties savā dzīvesvietā. Piebraucot pie vīrieša, viņš sāka skriet un turpināja uzvesties izaicinoši, kliedza un izteica aizskarošas piezīmes. Valsts policijas amatpersona izlēma izkāpt no dienesta transportlīdzekļa un panākt vīrieti ar kājām. Policists vairākas reizes izteica prasību apstāties, pārtraukt izvairīties un pienākt, lai noskaidrotu vīrieša personību un iemeslus, kāpēc viņš neievēro prasību nakts laikā atrasties mājās, taču vīrietis ignorēja Valsts policijas amatpersonas likumīgās prasības un izkliedza, ka viņš šos ierobežojošos pasākumus neatzīst, noteikumus atrasties dzīvesvietā nepildīs un uzskata, ka arī mutes aizsegs neesot jālieto. Centieni panākt un apturēt vīrieti turpinājās vēl kādu laiku līdz tika piesaistīta vēl viena ekipāža un vīrietis tika aizturēts. No vīrieša tika paņemts paskaidrojums, kurā redzams, ka vīrietis nav izpratis savas rīcības prettiesisko raksturu, tā nepiekrīt valdības pieņemtajiem lēmumiem par COVID-19 ierobežojošo pasākumu ieviešanu un apgalvo, ka turpinās tos neievērot, tādā veidā izrādot klaju necieņu pret valsts pārvaldi un klaji ignorē likumos un normatīvajos aktos noteiktos pienākumus. Vīrietis atradis arī alkoholisko dzērienu ietekmē. Viņam piemēroti divi sodi – par amatpersonas likumīgo prasību nepildīšanu naudas sods 500 eiro apmērā, bet par ārkārtējās situācijas laikā noteikto prasību neievērošanu vīrietim ir piemērots naudas sods – 1000 eiro.

8.janvārī pulksten 23:45 tika konstatēts, ka Talsu novadā sieviete pārvietojās ar automašīnu “BMW”. Noskaidrots, ka sieviete braukusi no mājām uz degvielas uzpildes staciju nopirkt savam dēlam hotdogu. Sievietei tika uzlikts sods – 100 eiro. Savukārt 9.janvārī ap pulksten 01:30 Talsu novadā, Abavas pagastā tika konstatēts, ka divas personas atrodas ārpus savām dzīvesvietām un lieto alkoholiskos dzērienus pie paziņas. Par šo pārkāpumu abām personām tika uzlikts administratīvais sods – 300 eiro. Bija arī gadījumi, kad, uzklausot personas, tika veiktas profilaktiska rakstura pārrunas. Kā, piemēram, 9.janvārī tieši pusnaktī Talsu novadā Dižstendē autobusu pieturā tika sastapta sieviete ar savu meitu, kuras paskaidroja, ka nokavējušas autobusu, kā rezultātā abas ar kājām devušās mājās. Personas tika nogādātas mājās un ar viņām veiktas profilaktiskas pārrunas. Tāpat 9.janvārī ap pulksten 04:00 apturēts transporta līdzeklis, kas pārvadā maizi – persona uzrādīja pavadzīmi un paskaidroja, ka vadība esot norādījusi, ka arī šāda veida dokuments derot pašapliecinājuma vietā. Ar personu veiktas pārrunas un izsniegta pašapliecinājuma veidlapa, lai tā tiktu aizpildīta.

9.janvārī ap pulksten 01:45 tika konstatēts, ka Liepājā, Oskara Kalpaka ielā vīrietis atrodas ārpus mājām nakts laikā, kad tas nav atļauts, tādējādi pārkāpjot aizliegumu pārvietoties laikā posmā no pulksten 22:00 - 05:00. Vīrietim tika piemērots naudas sods – 100 eiro. Ņemot vērā to, ka vīrietis dzīvo turpat netālu no vietas, kur viņu apturēja, varētu domāt, ka viņš pēc soda saņemšanas dosies mājās, taču pēc aptuveni pusotras stundas vīrietis tika apturēts Liepājā, Baseina ielā. Vīrietim tika uzlikts 200 eiro liels naudas sods. Arī 10.janvārī pulksten 03:00 šis pats vīrietis tika apturēts Liepājā, Raiņa ielā un arī šajā reizē viņam tika uzlikts sods 100 eiro apmērā. Jāpiemin, ka vīrietis ir zinājis, ka ir jāatrodas nakts laikā mājās un nav pirmā reize, kad viņš šos noteikumus ignorē. Šogad par šāda veida pārkāpumiem viņš kopumā ir apturēts jau sešas reizes.

9.janvārī ap pulksten 03:00 Ventspilī, Arāju ielā tika apturēta automašīna “Jeep”, kurā konstatēts, ka atrodas 3 personas, tādējādi neievērojot pulcēšanās ierobežojumus un pārkāpjot aizliegumu pārvietoties laikā posmā no pulksten 22:00 - 05:00. Vīrieši nelietoja arī mutes un deguna aizsegus. Viņi policistiem paskaidroja, ka devās uz savām dzīvesvietām no makšķerēšanas. Vīriešiem tika piemēroti naudas sodi par pulcēšanās ierobežojumu neievērošanu – katram 50 eiro, taču par mājsēdes neievēršanu – 100 eiro.

10.janvārī ap pulksten 02:20 Valsts policijā tika saņemts izsaukums uz Kuldīgu, kur kādā adresē notiek konflikts. Noskaidrots, ka vīrietis ar dēlu bija pie sevis uzņēmuši sešus jauniešus, kuri vakara gaitā sāka konfliktēt savā starpā. Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Kuldīgas iecirknī pret tēvu un viņa dēlu tika uzsākti administratīvo pārkāpumu procesi par viesu uzņemšanu un privātu pasākum rīkošanu laikā, kad valsī ir izsludināta ārkārtas situācija, savukārt pret dēla draugiem, pārējiem sešiem jauniešiem uzsākti administratīvo pārkāpumu procesi par pulcēšanās ierobežojumu pārkāpšanu.

Šie mājsēdes ierobežojumi, kad nedrīkst atrasties ārpus dzīvesvietas bez attaisnojoša iemesla nakts stundās jeb laika posmā no 22:00 līdz 05:00 ir salīdzinoši viegli ievērojami. Ja tas netiek darīts – par savu rīcību ir jāatbild. Tāpēc šobrīd ir svarīga sabiedrības solidaritāte un līdzdarbība, lai kopīgiem spēkiem uzlabotu situāciju. Jāsaprot, ka šie ierobežojumi ir tikai tādēļ, lai mazinātu vīrusa izplatību, un ir ieviesti sabiedrības veselības labad. Arī turpmāk policija sadarbībā ar citiem dienestiem pastiprināti uzraudzīs, lai tiek ievēroti ārkārtējās situācijas noteiktās drošības prasības.