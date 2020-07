Liepājā jūrā noslīkst cilvēks

Otrdien pulksten 17.12 VUGD saņēma izsaukumu Liepājā, kur, kā liecināja saņemtā informācija no aculieciniekiem, jūrā, aptuveni 20 metru attālumā no krasta, redzams cilvēka ķermenis.

Ierodoties notikuma vietā konstatēts, ka jūras krastā atrodas cilvēka apģērbs. Pārmeklējot jūras krastu ar kājām, ugunsdzēsēji glābēji 30 metru attālumā no norādītās vietas atrada krastā izskalotu cilvēka ķermeni, kuram Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki konstatēja nāvi, informē VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas vecākā inspektore Anete Strazdiņa.

VUGD atgādina: ievērojiet piesardzību atpūtā pie un uz ūdens! VUGD ugunsdzēsēji glābēji 2020.gadā no ūdenstilpēm izcēluši jau 72 bojāgājušus cilvēkus! Īpaši VUGD aicina vecākus izskaidrot bērniem jautājumus par drošību uz ūdens – piemēram, to, ka bērni nedrīkst doties peldēties vienatnē, peldēt tālu no krasta un to, ka dižošanās ūdenī un savu spēku pārvērtēšana var beigties ar nelaimi. Tāpat VUGD vecākiem atgādina, ka atrašanās ar bērnu pie ūdens nav atpūta, bet gan divkāršs darbs, jo bērni bez pārtraukuma ir jāuzmana visu laiku!