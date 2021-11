Liepājā izraisa avāriju un iebrauc kokā

Pirmdien ap pulksten 16.40 Valsts policijā saņemta informācija par to, ka Liepājā, Parka un Ezermalas ielu krustojumā ir notikusi divu automašīnu sadursme.

Noskaidrots, ka vīrietis, vadot automašīnu “Volkswagen Passat” no Ezermalas ielas un Jaunās Ostmalas pusi, iebrauca krustojumā pie aizliedzošā signāla, kā rezultātā notika sadursme ar automašīnu “Volkswagen Tiguan”, kuru vīrietis vadīja virzienā no Parka ielas uz Jauno tiltu. Pēc ceļu satiksmes negadījuma automašīna “Volkswagen Passat” inerces vadīta nobrauca no ceļa braucamās daļas un iebrauca kokā.

Negadījumā cietušu cilvēku nav. Abu transportlīdzekļu vadītāji uz vietas vienojās par saskaņotā paziņojuma aizpildīšanu.