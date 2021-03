Liepājā izraisa avāriju

2.martā ap pulksten 8.30 Valsts policijā saņemta informācija par to, ka Liepājā, Oskara Kalpaka ielā, ir noticis ceļu satiksmes negadījums.

Noskaidrots, ka vīrietis, vadot automašīnu “Mercedes Benz” dzīvojamās zonas pagalmā virzienā no Krūmu ielas uz Oskara Kalpaka ielas pusi un, izbraucot no dzīvojamās zonas, nedeva ceļu transportlīdzeklim “Volkswgen Golf”, kuru vadīja vīrietis pa galveno ceļu – Oskara Kalpaka ielu virzienā no Strazdu ielas uz Siļķu ielas pusi, kā rezultātā notika sadursme, portālu "Rekurzeme" informē Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Madara Šeršņova.

Ceļu satiksmes negadījumā cietušu personu nav. Valsts policijā par notikušo ir uzsākts administratīvo pārkāpumu process.