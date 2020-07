Liepājā dzērājšoferim vairāk nekā trīs promiles; Grobiņas pagastā dāma cenšas neatpalikt

6. jūlijā ap pulksten 20 Liepājā, Rīgas ielā Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes amatpersonas apturēja automašīnu “Ford”, kuras vadītājs, 1990.gadā dzimis vīrietis, to vadījis, būdams 3,16 promiļu reibumā un bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām. Valsts policijā par notikušo ir uzsākts kriminālprocess.

6. jūlijā ap pulksten 22:10 Grobiņas pagastā tika apturēta automašīna “Peugeot” un konstatēts, ka tās vadītāja, 1977.gadā dzimusi sieviete to vadīja, būdama 2,61 promiļu reibumā. Valsts policijā ir pieņemts lēmums par soda piemērošanu administratīvā pārkāpuma lietā, informē Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Madara Šeršņova.

Saskaņā ar Ceļu satiksmes likumu, par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, ja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 1,5 promiles, transportlīdzekļa vadītājam piemēro no divsimt četrdesmit līdz četrsimt naudas soda vienībām un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz pieciem gadiem. Saskaņā ar Administratīvās atbildības likumu, valstī noteiktā viena naudas soda vienība ir 5 eiro, līdz ar to šajā gadījumā ir paredzēts naudas sods no 1200 līdz 2000 eiro.