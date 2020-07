Liepājā dāma pamatīgā kunga dūšā piedāvā policijai kukuli

Liepājniece, lai viņai netiktu noformēts materiāls par transportlīdzekļa vadīšanu, atrodoties alkoholisko dzērienu ietekmē, ceturtdien Valsts policijas amatpersonām piedāvāja naudu. Likumsargi vairākkārt sievietei norādīja, ka tas ir pretlikumīgi, taču viņa turpināja izteikt piedāvājumu un ar katru reizi, saņemot atteikumu, piedāvātā naudas summa pieauga, informē Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Madara Šeršņova.

2.jūlijā pulksten 20:26 Valsts policijā tika saņemta informācija par to, ka Liepājā, Zemnieku ielā pārvietojas automašīna “Audi”, kur pie stūres atrodas sieviete, iespējams, būdama alkohola reibumā. Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Operatīvās vadības nodaļa nekavējoties šo informāciju nodeva Satiksmes uzraudzības rotas amatpersonām. Likumsargi pēc informācijas saņemšanas, braucot pa Brīvības ielu, pamanīja pretim braucošu automašīnu “Audi” virzienā uz Cukura ielas pusi.

Automašīna tika apturēta Liepājā, Cukura ielā un, veicot alkohola pārbaudi, konstatēts, ka sieviete vadījusi automašīnu, atrodoties 2,44 promiļu reibumā. Likums nosaka, ka gadījumā, ja pirmajā pārbaudē alkohols izelpā ir konstatēts, alkohola koncentrācijas noteikšanai ir jāveic atkārtota pārbaude ar alkometru. Šajā gadījumā tas arī tika darīts un starpposmā starp abām pārbaudēm sieviete sāka lūgties, lai likumsargi palaiž viņu vaļā un lai netiktu noformēts materiāls par transportlīdzekļa vadīšanu, atrodoties alkohola reibumā, viņa solīja likumsargiem samaksāt. Naudas summas sarunas gaitā pēc katra atteikuma saņemšanas pieauga līdz 300 eiro, uz ko sieviete saņēma atkārtotu atteikumu, paskaidrojot, ka tas ir pretlikumīgi, uz ko sieviete atbildēja, ka to saprot, taču neatkāpās no piedāvājuma. Sieviete bija gatava aizbraukt līdz bankomātam un noņemt naudu.

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes amatpersonas noformēja materiālu par to, ka sieviete vadīja transportlīdzekli, atrodoties alkoholisko dzērienu ietekmē. Savukārt par kukuļdošanas mēģinājumu Valsts policijā ir uzsākts kriminālprocess un turpinās pirmstiesas izmeklēšana.

Saskaņā ar Ceļu satiksmes likumu, par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, ja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 1,5 promiles, transportlīdzekļa vadītājam piemēro no divsimt četrdesmit līdz četrsimt naudas soda vienībām un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz pieciem gadiem. Saskaņā ar Administratīvās atbildības likumu, valstī noteiktā viena naudas soda vienība ir 5 eiro, līdz ar to šajā gadījumā ir paredzēts naudas sods no 1200 līdz 2000 eiro.

Savukārt par kukuļa, tas ir, materiālu vērtību, mantiska vai citāda rakstura labumu, došanu vai piedāvāšanu vai par kukuļa apsolīšanu pēc tā pieprasīšanas personiski vai ar starpnieku valsts amatpersonai, lai tā, izmantojot savu dienesta stāvokli, izdarītu vai neizdarītu kādu darbību, neatkarīgi no tā, vai nodotais, piedāvātais vai apsolītais kukulis domāts šai valsts amatpersonai vai jebkurai citai personai, soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.