Liepājā ar "BMW" iebrauc stabā

8. maijā ap pulksten 5:30 Valsts policijā saņemta informācija par to, ka Liepājā, Mirdzas Ķempes ielā ir noticis ceļu satiksmes negadījums.

Noskaidrots, ka 1990.gadā dzimis vīrietis, vadot automašīnu “BMW” pa Mirdzas Ķempes ielu virzienā uz Ganību ielas pusi, netika galā ar transportlīdzekļa vadību un uzbrauca apgaismes stabam. Negadījumā cietušu cilvēku nav, informē Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Madara Šeršņova.

Vīrietim noformēts administratīvā pārkāpuma protokols gan par negadījuma izraisīšanu un par atteikšanos no alkohola pārbaudes.

Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu par atteikšanos no pārbaudes alkohola koncentrācijas noteikšanai, narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmes pārbaudes uzliek naudas sodu velosipēda un mopēda vadītājam simt septiņdesmit eiro apmērā, bet cita transportlīdzekļa vadītājam piemēro administratīvo arestu no desmit līdz piecpadsmit diennaktīm, uzliek naudas sodu no 1200 līdz 1400 eiro un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz četriem gadiem.