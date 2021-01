Liepājā apzog uzņēmumu; policija meklē aculieciniekus

Pirmdien, 18.janvārī, Valsts policijā saņemta informācija par to, ka Liepājā, Rīgas ielā 63/65 (bijušā Liepājas maiznieka teritorijā) no uzņēmuma telpām laika posmā no svētdienas, 17. novembra pulksten 12:00 līdz pirmdienai, 18. janvārim pulksten 8 notikusi instrumentu zādzība.

No telpām nozagti šādi instrumenti: metināšanas aparāts SHERMAN MIG200M kopā ar ogļskābās gāzes balonu (attēls – pielikumā), divi BOSCH metāla griezēji - flekši un METABO leņķa zāģis, portālu "Rekurzeme" Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Madara Šeršņova.

Valsts policija aicina atsaukties zādzības aculieciniekus, ka arī iedzīvotājus, kuri var sniegt policijai noderīgu informāciju. Aicinājums ziņot Valsts policijai darba dienās no 08:00 – 16:30 pa tālruņa numuru 63404647 vai pa tālruņa numuru 110 jebkurā laikā.