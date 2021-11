Liepājā aiztur vīriešus, kuri draud ar nazi iedzīvotājiem un policistiem

Svētdien Valsts policijā tika saņemta informācija par to, ka Liepājā, kādā dzīvoklī notiek pulcēšanās. Valsts policijas amatpersonas ieradās notikuma vietā, kur atradās vairākas personas, taču viens vīrietis bija agresīvi noskaņots un draudēja likumsargiem. Vēl viens izsaukums tika saņemts uz kādas mājas pagalmu, kur atradās agresīvs vīrietis ar nazi rokās. Likumsargi abus vīriešus aizturēja un nogādāja Valsts policijā.

31.oktobrī ap pulksten 00.10 Valsts policijā tika saņemta informācija par to, ka Liepājā, Laumas mikrorajonā kādā dzīvoklī notiek pulcēšanās. Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes amatpersonas ieradās notikuma vietā, kur tika sastapti vīrieši, kuri paskaidroja, ka dzīvoklī kopīgi lietojuši alkoholu, savukārt citā istabā atradās vīrietis, kuram rokās bija nazis, kā arī viņš atteicās nosaukt savus personas datus un kļuva agresīvs, portālu "ReKurZeme" informē Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Madara Šeršņova.

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes amatpersonas pieņēma lēmumu uz notikuma vietu izsaukt papildspēkus – kolēģus no Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Speciālo uzdevumu bataljona, kuri dislocēti Liepājā. Papildspēki ieradās notikuma vietā un konstatēja, ka istabā, kurā atradās vīrietis ar nazi, bija arī sieviete, kurai vīrietis neļāva iziet no telpas. Likumsargi centās ar vīrieti runāt un panākt, lai viņš noliek nazi un pakļaujas policistu rīkojumam, taču vīrietis nereaģēja, bet turpināja draudēt policistiem. Kamēr likumsargi runāja ar vīrieti, viens no policistiem, izmantojot situāciju, kad vīrietis bija novērsis skatienu, ieskrēja istabā un vīrieti aizturēja. Likumsargi vīrietim izsita nazi no rokām un uzlika roku dzelžus. Vīrietis tika nogādāts policijas iecirknī un par notikušo uzsākts administratīvā pārkāpuma procesi par amatpersonu likumīgo prasību nepildīšanu un par ārkārtējās situācijas laikā noteikto ierobežojumu pārkāpšanu, proti, pulcēšanos.

31.oktobrī ap pulksten 19.40 Valsts policijā tika saņemta informācija, ka Liepājā, Karostā kādas mājas pagalmā atrodas agresīvs vīrietis, kuram rokās ir nazis. Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas iecirkņa amatpersonām, ierodoties notikuma vietā, tika konstatēts, ka pagalmā atradās vīrietis, kuram rokās bija liels virtuves nazis, bet tālāk atradās vīrietis, kuram rokās bija gāzes ierocis. Vīrietim, kuram rokās bija ierocis, tika dots rīkojums ieroci nolikt pie zemes, ko viņš arī izdarīja un atkāpās, taču otrs vīrietis rīkojumu nolikt nazi pie zemes, atteicās pildīt un devās policistu virzienā. Vīrietim tika atkārtots rīkojums nolikt nazi pie zemes, taču viņš nepildīja šīs prasības, tāpēc likumsargi turpināja pārrunas un pierunāja vīrieti nolikt nazi. Vīrietis tika aizturēts un ievietots policijas automašīnā.

Notikuma vietā tika noskaidrots, ka vīrietis ar gāzes pistoli bija iejaucies konfliktā un aizstāvējis sievieti no vīrieša, kuram rokās bija nazis. Sieviete paskaidro, ka viņai bija konflikts ar dzīvesbiedru, kurš viņai skrējis pakaļ ar nazi rokās, taču pretenzijas viņai pret dzīvesbiedru neesot, kā arī miesas bojājumi nav nodarīti.

Aizturētais vīrietis tika nogādāts policijas iecirknī, kur pārmeklēšanas laikā konstatēs, ka pie viņa atradās cigarešu paciņa bez Latvijas Republikas akcīzes markām. Tāpat, veicot alkohola pārbaudi, konstatēts, ka viņš atradies 2,98 promiļu reibumā. Valsts policijā par notikušo ir uzsākti administratīvo pārkāpumu procesi par sīko huligānismu, par amatpersonu likumīgo prasību nepildīšanu un par tādu tabakas izstrādājumu uzglabāšanu, kuri nav marķēti ar Latvijas Republikas akcīzes nodokļa markām. Vīrietim ir piemērots naudas sods par sīko huligānismu 300 eiro, savukārt par amatpersonu likumīgo prasību nepildīšanu – 200 eiro.