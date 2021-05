Kurzemē vislielāko ātrumpārkāpēju aptur Nīcas novadā

Šonedēļ Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes amatpersonas Kurzemes reģionā ir pieķēruši vairākus ātrumpārkāpējus. Četri no tiem atļauto braukšanas ātrumu ārpus apdzīvotas vietas pārsniedza vairāk par 40 kilometriem stundā. Valsts policija aicina vadītājus nebūt pārgalvīgiem un atcerēties, ka atļautā braukšanas ātruma pārsniegšana, kā arī citu ceļu satiksmes noteikumu prasību neievērošana apdraud ne tikai paša transportlīdzekļa vadītāja, bet arī citu ceļu satiksmes dalībnieku veselību un drošību.

Vakar, 6.maijā ap pulksten 9.20 Nīcas novadā, Nīcas pagastā fiksēta automašīna “Mercedes Benz”, kuras vadītājs vietā, kur atļautais braukšanas ātrums ir 90 kilometri stundā, pārvietojās ar 147 kilometriem stundā, tādējādi pārsniedzot atļauto braukšanas ātrumu par 57 kilometriem stundā, portālu "ReKurZeme" informē Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Madara Šeršņova.

4.maijā ap pulksten 16.50 Talsu novadā, Lībagu pagastā uz autoceļa Rīga-Ventspils tika apturēts transportlīdzeklis “Audi”, kura vadītājs vietā, kur atļauts pārvietoties ar 90 kilometriem stundā, traucās ar 140 kilometriem stundā, tādējādi pārsniedzot atļauto braukšanas ātrumu par 50 kilometriem stundā.

4.maijā ap pulksten 20.45 Kuldīgas novadā, Rumbas pagastā uz autoceļa Ventspils-Kuldīga-Saldus tika apturēta automašīna “Opel Vectra”, kuras vadītājs vietā, kur atļauts pārvietoties ar ātrumu 90 kilometri stundā, brauca ar 137 kilometriem stundā, tādējādi pārsniedzot atļauto braukšanas ātrumu par 47 kilometriem stundā.

4.maijā ap pulksten 10.50 Kuldīgas novadā uz autoceļa Tukums-Vāne-Kuldīga tika apturēta automašīna “Opel Astra”, kuras vadītājs vietā, kur atļauties pārvietoties ar 90 kilometriem stundā, brauca ar 131 kilometriem stundā, tādējādi pārsniedzot atļautu braukšanas ātrumu par 41 kilometru stundā.

Saskaņā ar Ceļu satiksmes likumu par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 41 kilometra stundā līdz 50 kilometriem stundā, transportlīdzekļa vadītājam piemēro naudas sodu no 160 līdz 220 eiro. Savukārt par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 51 kilometra stundā līdz 60 kilometriem stundā, transportlīdzekļa vadītājam piemēro naudas sodu no 240 līdz 320 eiro apmērā un tiesību izmantošanas aizliegumu uz 3 mēnešiem.