Kurzemē par mājsēdes neievērošanu ir uzsākti 468 administratīvie procesi

Jaungada brīvdienās, laika posmā no 30. decembra līdz 4. janvāra rītam, kontroles pasākumos Kurzemes reģionā par klaju un apzinātu ierobežojumu neievērošanu ir uzsākti 468 administratīvie procesi. Uzsāktie procesi ir par dažādiem pārkāpumiem ārkārtējās situācijas laikā, dažos gadījumos viena persona ir pārkāpusi vairākus noteikumus, par ko arī piemērots sods. Kā, piemēram, Ventspils pusē sodi piemēroti četrām personām - katram tūkstots eiro apmērā par pulcēšanos, un vēl no 500 līdz 900 eiro par citiem pārkāpumiem – nepakļaušanos policijas darbinieku likumīgajām prasībām un huligānismu, informē Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Madara Šeršņova.

2021.gada 1.janvārī ap pulksten 23:50 Valsts policijā tika saņemta informācija par to, ka Ventspils novadā, Vārves pagastā kādā īpašumā notiek pulcēšanās un trokšņošana. Ieejot īpašumā, tika konstatēts, ka tajā atrodas četras personas. Personām tika jautāts, kas īpašumā notiek, kādēļ tiek atskaņota skaļi mūzika, kā arī paskaidrots, kādēļ Valsts policija ir ieradusies un ka šāda veida pulcēšanās ir pretlikumīga, ja vien viņi nav no vienas mājsaimniecības. Visām četrām personām tika lūgts uzrādīt personu apliecinošus dokumentus, taču visi vīrieši šo prasību ignorēja, aizbildinoties, ka nekas viņiem nav jāuzrāda, ka savā dzīvesvietā viņi var darīt, ko vien vēlas un draudēja, ja likumsargi nedosies prom, tas slikti beigsies. Vairākkārtīgi dzīvoklī atrodošām personām tika paskaidrots, ka viņu darbības ir pretlikumīgas, un ja viņi atsakās pildīt Valsts policijas likumīgās prasības, par to tiks noformēti dokumenti un visas personas tiks aizturētas un nogādātas Valsts policijas Ventspils iecirknī.

Visas četras personas atteicās likumsargus klausīt un sāka policiju dzīt ārā no dzīvokļa, aizbildinoties ka ir no vienas mājsaimniecības, bet to pierādīt nekādi netaisās un savas personības nesauks. Visi vīrieši aktīvi lietoja alkoholiskos dzērienu un bija acīmredzamā alkoholisko dzērienu ietekmē. Valsts policijas amatpersonas izsauca papildspēkus un pēc policistu ierašanās visu vīriešu personu dati bija noskaidroti un visiem vīriešiem tika piemēroti sodi. Vīriešiem tika piemērots sods par pulcēšanās ierobežojumu neievērošanu, kas katram ir 1000 eiro apmērā. Tad katram no vīriešiem tika piemēroti sodi par nepakļaušanos Valsts policijas darbinieku likumīgām prasībām nosaukt personas datus, kā arī trim no viņiem tika piemēroti sodi par sīko huligānismu – trokšņošanu, traucējos kaimiņu naktsmieru. Sodi ir no 500 līdz 1000 eiro apmērā.

30.decembrī ap pulksten 02:00 Valsts policija Kuldīgas estrādē pamanīja vīrieti, kuram bija pašapliecinājuma veidlapa par došanos ārpus dzīvesvietas un darba vietas. Tika noskaidrots, ka vīrietis darbu beidzos 22:00 un viņa dzīvesvieta un darba vieta atrodas Kuldīgas pilsētas pavisam citā daļā, nevis tur, kur viņš atradās tajā brīdī. Vīrietis atteicās nosaukt, kur šo četru stundu laikā atradās Viņam tika izskaidrots, ka, beidzot darbu, pēc pulksten 22:00 viņam bija jādodas mājās, nevis pie kāda ciemos. Valsts policijā tika uzsākts administratīvā pārkāpuma process par ārkārtējās situācijas laikā noteikto ierobežojumu pārkāpšanu.

30.decembrī nakts laikā, proti, ap pulksten 22:10 Talsu novadā, Valdemārpilī tika apturēta automašīna, kurā, neskatoties uz šī brīža mājsēdes ierobežojumiem un pulcēšanas ierobežojumiem, atradās četri jaunieši. Ap pulksten 00:20 šī pati automašīna tika apturēta Ķūlciemā, taču nu jau sastāvs bija pamainījies – tajā atradās jau seši jaunieši, savukārt vēl pēc kāda laika šī automašīna tika apturēta Rojas novadā, Kaltenē un tad automašīnā atradās pieci jaunieši. Katru reizi pēc apturēšanas jaunieši tika brīdināti par atbildību un Valsts policijā tika uzsākti administratīvo pārkāpumu procesi par mājsēdes ierobežojumu pārkāpumiem un pulcēšanas ierobežojumu pārkāpumiem.

Liepājas iecirkņa amatpersonas šā gada 1.janvārī ap pulksten 00:40 Grobiņā, Jaunatnes ielā konstatēja, ka uz ielas atrodas vīrietis alkohola reibumā un laikā, kad valstī ir aizliegts pārvietoties nakts stundās pa ielām, kā arī konstatēts, ka vīrietim, kurš 28.decembrī Latvijā ieceļoja no Lietuvas, nebija aizpildīta ieceļotāju apliecinājuma anketa covidpass.lv. Vīrietis paskaidroja, ka zināja, ka ir jāaizpilda ieceļošanas anketa, bet nav to izdarījis un viņa mērķis bija nokļūt Rīgā. Valsts policija pieņēma lēmumu vīrieti nogādāt nakts patversmē, kur darbinieks, saprotot situāciju, solīja vīrieti izolēt no citām personām un izguldīt atsevišķi, savukārt lietuvietis solīja aizpildīt ieceļotāju apliecinājuma anketu covidpass.lv. Taču 1.janvārī ap pulksten 23:50 šis pats vīrietis tika apturēts Liepājā un viņš vēl joprojām nebija aizpildījis ieceļošanas anketu, kā arī atradās uz ielas nakts laikā, kad tas bija aizliegts. Valsts policijā par notikušo ir uzsākti administratīvo pārkāpumu procesi.

Arī Saldus iecirknī ir uzsākti vairāki administratīvo procesi, taču divos gadījumos iedzīvotāji paši “uzprasījušies” uz sodiem šī vārda vistiešākajā nozīmē. Proti, vienā gadījumā vīrietis zvanījis policijai ap pulksten 01:30 un pateicis savu atrašanās vietu, kā arī norādījis, ka policija neko nekontrolē, jo viņš policiju neredz. Valsts policija ieradās norādītajā vietā un uz ielas sastapa vīrieti, kurš nevarēja uzrādīt pašapliecinājuma veidlapu un pamatojumu, kāpēc nakts laikā atrodas uz ielas. Savukārt otrā gadījumā ap pulksten 23:00 Valsts policijas amatpersonas, izbraucot no Saldus iecirkņa teritorijas pamanīja vīrieti. Uzrunātais vīrietis sacīja, ka viņš devies pieteikties policijā, izstāstīja, ka viņam neviens neaizliegs staigāt pa ielām. Vīrietis sarunas laikā bija agresīvs. Valsts policijā abos gadījumos tika uzsākti administratīvo pārkāpumu procesi par mājsēdes ierobežojumu pārkāpumiem.

Šie mājsēdes ierobežojumi, kad nedrīkst atrasties ārpus dzīvesvietas bez attaisnojoša iemesla nakts stundās jeb laika posmā no 22.00 līdz 5.00 ir salīdzinoši viegli ievērojami. Ja tas netiek darīts – par savu rīcību ir jāatbild.

Tāpēc šobrīd ir svarīga sabiedrības solidaritāte un līdzdarbība, lai kopīgiem spēkiem uzlabotu situāciju. Jāsaprot, ka šie ierobežojumi ir tikai tādēļ, lai mazinātu vīrusa izplatību, un ir ieviesti sabiedrības veselības labad. Arī turpmāk policija sadarbībā ar citiem dienestiem pastiprināti uzraudzīs, lai tiek ievēroti ārkārtējās situācijas noteiktās drošības prasības.