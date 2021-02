Ja pirmās instances tiesas spriedums stāsies spēkā, Lemberga dēlam konfiscēs tirdzniecības centru "Tobago" un vairāk nekā 100 miljonus eiro

Ja nākamās tiesu instances nemainīs notiesājušo spriedumu koruptīvos noziegumos apsūdzētā Ventspils domes priekšsēdētāja Aivara Lemberga ("Latvijai un Ventspilij") krimināllietā, viņa dēlam Anrijam Lembergam, tiks konfiscēts arī tirdzniecības centrs "Tobago" un vairāk nekā 100 miljoni eiro, aģentūra LETA noskaidroja tiesā.

Rīgas apgabaltiesa 22.februārī nolēma Anrijam Lembergam konfiscēt vairāku nekustamā īpašumu domājamās daļas, kā arī tirdzniecības centru "Tobago" Ventspilī, kurā, apsūdzības ieskatā, ieguldīti noziedzīgi iegūti līdzekļi, kā arī uzņēmumu "Barlette investment corporation", "Selda resources inc" un "Gradale business corp" finanšu līdzekļus 85 miljonu dolāru apmērā, kuri atrodoties uzņēmumu bankas kontos Luksemburgas bankā "V.P.Bank".

Lietas prokurors gan Latvijas Televīzijai bija atzinis, ka pārliecības par šīs naudas esamību nav. "Šie dati mums netika atsūtīti pirmstiesas izmeklēšanas laikā, tieši par šiem 85 miljoniem dolāru, bet lēmums tāds tika pieņemts, jo bija informācija, ka nauda tur varētu būt, bet apstiprinājumu nesaņēmām. [..] Ja tiesas spriedums stāsies spēkā tādā versijā, kā ir šobrīd, tad attiecīgi arī skatīsies, ir tur, ko konfiscēt vai nav," sacīja prokurors Aivis Zalužinskis.

Tāpat Anrijam Lembergam tiks konfiscētas vairāku uzņēmumu pamatkapitāla daļas, piemēram, 500 000 pamatkapitāla daļu uzņēmumā SIA "LSF Holdings" 710 000 eiro apmērā, kā arī "L.V.K." kapitāla daļas 192 749 eiro apmērā un "VB Holdings" kapitāla daļas par 711 eiro.

Pirmās instances tiesa arī lēmusi konfiscēt Anrijam Lembergam piederošos finanšu līdzekļus par kopējo summu 255 614 eiro apmērā, kas pienākas no "VB holdings".

Tāpat sprieduma stāšanās spēkā gadījumā konfiscētas tiks kapitāldaļas "Baltic juice terminal", "Baltimar VT", "LSF trans", "Nekustamo īpašumu projektu attīstības centrs", "EHD" un "Amberholdings".

Ja spriedums stāsies spēkā, tad Anrijam Lembergam konfiscēs vairāk nekā 50 nekustamos īpašumus, kuri pārsvarā atrodas Ventspils novada teritorijā, bet atcels arestu nekustamajam īpašumam Rīgā, Balasta dambī 64a.

Toties Lemberga biznesa partnerim Ansim Sormulim tiesa lēma konfiscēt transportlīdzekli "Audi A6", kā arī akcijas vairākos uzņēmumos AS "Kerdni", SIA "Zīles celtniecība", "Vārves dārzniecība", kā arī kompānijas "Ost services ag", kuru kopējā akciju vērtība pārsniedz 107 000 eiro.

LETA jau vēstīja, ka tiesa lēma Aivaram Lembergam konfiscēt automašīnas "Opel Tigra" un "VW Caddy", motorlaivu "Sea Doo Utopia 205", piekabi laivas transportēšanai un vēl vienu piekabi, kā arī bezskaidru naudu 236 732 eiro apmērā, kas šobrīd glabājas prokuratūras speciālajā depozītu kontā, proti, 133 190 eiro, 122 364 ASV dolārus (100 744 eiro), 2388 britu mārciņas (2764 eiro) un 350 Zviedrijas kronas (34 eiro).

Konfiscētas tiks arī divas dzeltena metāla aproču pogas ar tumši sarkanu akmeni un 75 Latvijas Bankas izdotas monētas 100 latu nominālvērtībā katra (10 672 eiro nominālvērtībā kopā).

Tiesa lēma konfiscēt septiņu kompāniju līdzekļus, kas atrodas Šveices banku kontos. Tās ir kompānijas "Logistics Holdings Ltd.", "Vitale Consulting Inc.", "Marvinside United S.A.", "Cisternville Investmest Ltd.", "Kestrel Group Holdings Ltd.", "Misella United S.A." un "Girasol Invest & Trade S.A.".

Nolemts konfiscēt Lembergam piederošas turētāja akcijas vairākās kompānijās - 22% "BWA Holding Establishment", 50% "Briskly Limited", 50% "UBH United Baltic Holdings Limited, 53% "Ost Services AG", 100% "Lanthorn Trading Limited", 100% "Hinch Invest & Finance S.A." un 100% "Tanar Vermogensberatungen S.A.".

Tiks konfiscētas arī patiesā labuma guvēja tiesības uz 59,761% "Regina Development Inc." akciju un "PSC Foundation" piederošie 25% "Tomika International N.V." akciju, kas juridiski pieder kompānijai "Concavo Limited".

Tāpat konfiscētas tiks "Hinch Invest and Finance S.A." saistības izmaksāt kompānijai "Strategy Options Asset Management" 18 439 000 ASV dolāru (15 183 133 eiro) un aizdevuma procentus, kā arī tiesības uz aptuveni trīs miljoniem eiro, kas kompānijai "Eurcom International Ltd." pienākas no kompānijas "Barnaby International N.V", un 3 623 291 ASV dolāru (2 983 508 eiro) - no kompānijas "Netherfin B.V".

Konfiscētas tika arī tiesības uz naudas līdzekļiem (aizdevuma 3,2 miljonu ASV dolāru un aizdevuma procentu atmaksa), kas pienākas kompānijai "Pierson Finace Limited".

Tiesa lēma konfiscēt arī Lemberga vērtspapīrus un privatizācijas sertifikātus, kas atrodas likvidējamajā AS "Latvijas Krājbanka", kā arī nelielu skaitu AS "Latvijas kuģniecība", AS "Ventspils nafta" un AS "Latvijas Krājbanka" akciju.

Tāpat tiesa nolēma no Lemberga valsts labā piedzīt procesuālos izdevumus 22 180 eiro apmērā par advokāta valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu.

Prokurors Juris Juriss aģentūrai LETA sacīja, ka visa konfiscētā manta sprieduma stāšanās gadījumā tiks konfiscēta valsts labā, bet ar daļu no konfiscētās mantas tiks izmaksātas kompensācijas cietušajiem.

Iepriekš vēstīts, ka Rīgas apgabaltiesa 22.februārī Lembergam piesprieda piecu gadu cietumsodu, mantas konfiskāciju un 20 000 eiro sodu.

Lembergu pēc sprieduma nolasīšanas apcietināja tiesas zālē, jo tiesa lēma līdz šim spēkā esošos drošības līdzekļus atcelt.

Cietumsoda izciešanas laikā tiesa gan nolēma ieskaitīt Lemberga atrašanos apcietinājumā un pavadīto laiku mājas arestā 2007. un 2008.gadā. Lembergs toreiz pēc aizturēšanas apcietinājumā atradās no 2007.gada 14.marta līdz 10.jūlijam, bet mājas arestā - no 10.jūlija līdz 2008.gada 22.februārim.

Tiesa nolēma, ka Lembergam cietušajiem jāmaksā kopumā aptuveni 64 000 eiro. Tāpat tiesa nolēma no Lemberga valsts labā piedzīt procesuālos izdevumus 22 180 eiro apmērā par zvērināta advokāta valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu.

Lembergu tiesa 19 apsūdzības sadaļās atzina par vainīgu, bet 21 sadaļā attaisnoja.

Lemberga dēlam Anrijam tiesa piesprieda divus gadus un vienu mēnesi cietumā, kā arī mantas konfiskāciju.

Savukārt kādreizējam Lemberga biznesa partnerim Ansim Sormulim tiesa piesprieda divu gadu cietumsodu un mantas konfiskāciju. Cietumsodā tiesa nolēma ieskaitīt viņa aptuveni mēnesi ilgo atrašanos apcietinājumā 2007.gadā.

Lemberga dēlu un Sormulim iepriekš noteiktos ar brīvības atņemšanu nesaistītos drošības līdzekļus gan atcels tikai stājoties spēkā šādam spriedumam. Tādēļ viņus tiesas zālē vēl neapcietināja.

Spriedumu iesaistījām pusēm būs iespējams pārsūdzēt apelācijas kārtībā Rīgas apgabaltiesā. Rīgas apgabaltiesa šo lietu sāka skatīt jau 2009.gadā. Nākotnē par apgabaltiesas kā apelācijas instances nolēmumu vēl būs iespējams iesniegt kasācijas sūdzību vai protestu Augstākajā tiesā.

Jau vēstīts, ka prokurori tiesas debatēs lūguši Aivaram Lembergam piemērot astoņu gadu ilgu brīvības atņemšanu ar mantas konfiskāciju, kā arī naudas sodu 150 minimālo mēnešalgu jeb 64 500 eiro apmērā.

Lembergu prokuratūra apsūdz par kukuļņemšanu sevišķi lielos apmēros, par noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu un citas mantas legalizēšanu, par dienesta viltojumu, par piedalīšanos mantiskos darījumos, kuri viņam saistībā ar dienesta stāvokli bijuši aizliegti, kā arī par ļaunprātīgu dienesta stāvokļa izmantošanu un citiem noziegumiem.

Anrijam Lembergam prokuratūra lūgusi piemērot brīvības atņemšanu uz pieciem gadiem un sešiem mēnešiem, konfiscējot mantu, savukārt Sormulim - brīvības atņemšanu uz septiņiem gadiem un mantas konfiskāciju.

Visi trīs apsūdzētie norādījuši, ka nesaprot un neatzīst viņiem celtās apsūdzības.

Lietā ir apvienoti divi kriminālprocesi, ko prokuratūra tiesai nodeva 2008.gada otrajā pusē.