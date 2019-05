Izsitot veikalam stiklu, Liepājā nozog preces – Valsts policija pabeigusi izmeklēšanu kriminālprocesā

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas amatpersonas ir pabeigušas izmeklēšanu kriminālprocesā par zādzību no tirdzniecības vietas Liepājā, Karostā un nodevušas to prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai. Uz aizdomu pamata par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu aizturēts 1998.gadā dzimis vīrietis, kurš jau iepriekš ir nonācis policijas redzeslokā.

Šā gada 9.februārī ap pulksten 05:40 Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas iecirknī saņemta informācija par to, ka Liepājā, kādā veikalā Karostā persona, izsitot veikala logu, no tā ir centusies aiznest kases aparātu. Tāpat konstatēts, ka ir nozagtas dažādas preces. Valsts policijā par notikušo tika uzsākts kriminālprocess par zādzību, ja tā izdarīta, iekļūstot telpā. Veicot izmeklēšanu kriminālprocesā un, iegūstot pierādījumus, uz aizdomu pamata par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu tika aizturēts 1998.gadā dzimis vīrietis, informē Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Madara Šeršņova.



Noskaidrots, ka vīrietis 9.februārī laika posmā no pulksten 02:00 – 05:00 vairākas reizes bija piegājis pie veikala logiem Karostā un pētījis veikala iekārtojumu, tādējādi izplānojot iekļūšanu veikalā. Ap pulksten 05:10 vīrietis no tuvumā esošās asfaltu gabalu kaudzes paņēma asfalta gabalu, kuru ielika polietilēna maisā un ar to izsita veikala stikla rūti. Caur izsisto stikla rūti vīrietis no iekšpuses atvēta otru pusi stikla vērtnei un pa to iekļuva veikala telpās.

Vīrietis no veikala letes paņēma kases aparātu, kuru centās iznest caur veikala logu, taču viņam tas neizdevās. Tad viņš mēģināja kases aparātu atvērt, bet arī neveiksmīgi, līdz ar to viņš, pārkāpjot pāri letei, piegāja pie tabakas izstrādājumu stenda, no kurienes maisiņā lika vairākus cigarešu iepakojumus un no netālu esošā plaukta paņēma vienu autiņbiksīšu iepakojumu “Pampers”. Ar nozagtajām precēm vīrietis caur logu izkļuva ārā no veikala telpām.

Minētais vīrietis jau iepriekš ir nonācis policijas redzeslokā par līdzīga rakstura noziedzīgiem nodarījumiem. Vīrietis izdarīto atzīst un ar izmeklēšanu sadarbojas, tāpat daļa no nozagtajām mantām ir atgūtas. Vīrietim ir piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums.

Saskaņā ar Krimināllikumu, par šādu noziegumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas. Soda apmēru noteikts tiesa.