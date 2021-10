Gulbenes novadā kāds šoferis komandantstundas naktī policijas pārbaudes laikā uzspridzinājis savu automašīnu, ievainojot divus policistus, bet pēc tam centies nozagt likumsargu automašīnu un ar to aizbēgt, aģentūru LETA informēja Valsts policija (VP).

Šonakt ap plkst.1, veicot komandantstundas uzraudzības kontroli, Gulbenes novada Galgauskas pagastā VP Vidzemes reģiona pārvaldes policisti pamanīja kādu "Volkswagen" markas automašīnu. Likumsargi ieslēdza bākugunis un apturēja šo transportlīdzekli, lai pārbaudītu iemeslus, kāpēc persona atrodas ārpus savas dzīvesvietas ierobežojumu laikā.

Kad policisti piegāja pie automašīnas, lai veiktu dokumentu pārbaudi, šoferis caur šauru loga spraudziņu padeva savus dokumentus policistiem un uzreiz aizvēra logu. Policisti vēlējušies noskaidrot plašāku informāciju un pamatojumu, kāpēc vīrietis atrodas ārpus savas dzīvesvietas, taču viņš vairs nav sadarbojies ar policistiem.

Policisti tobrīd sajutuši gaisā gāzes smaku. Vienā brīdī šoferis automašīnā pēkšņi aizgriezies, piešķīlis uguni un notika eksplozija, jo vīrietis uzspridzinājis viņa automašīnā esošo gāzes balonu, informēja likumsargi.

Spēcīgā sprādziena rezultātā abi policisti tika aizmesti prom no automašīnas, savukārt pats šoferis tika izmests no transportlīdzekļa. Vīrietis tomēr spējis, izmantojot situāciju, iekļūt VP trafaretajā automašīnā un mēģinājis to nozagt, uzsākot braukšanu.

Viens no policistiem, kurš sprādziena rezultāta bija guvis mazākas traumas, pamanīja notiekošo un steidzās vīrieti apturēt. Vīrietis tobrīd uzbrucis policistam, cenšoties arī atņemt dienesta ieroci. Tas viņam neizdevās. Savukārt policists paspēja ar trauksmes pogu vairākkārt paziņot kolēģiem, ka nepieciešama palīdzība.

Cīniņš starp policistu un vīrieti, kas sākās policijas automašīnā, pēcāk turpinājies grāvī. Tobrīd atguvusies arī policiste, kura sprādziena rezultātā bija guvusi smagu sejas traumu, un steigusies palīgā kolēģim savaldīt un aizturēt vīrieti.

Notikumā vietā ieradās arī tuvākā policijas ekipāža. Tāpat uz notikuma vietu tika izsaukts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests.

Policiste, kura bija tuvāk automašīnai un sprādzienā guva smagākus miesas bojājumus, nogādāta medicīnas iestādē Rīgā. Otram likumsargam gūtās fiziskās traumas nebija tik nopietnas, savukārt aizturētajam vīrietim nebija nepieciešama medicīniskā palīdzība.

Šobrīd aizturētais vīrietis atrodas īslaicīgās aizturēšanas vietā, vēl tiks lemts par drošības līdzekļa piemērošanu. Kā vēsta policija, "pirmšķietami vīrieša darbības bijušas apzinātas". Vīrieša rīcības motīvi vēl tiek skaidroti, bet sākotnēji viņš skaidrojis, ka šādi izlēmis rīkoties saistībā ar Covid-19 un vakcināciju, par ko viņam esot bijušas nesaskaņas arī ikdienā.

Šis gadījums atstās smagas sekas arī vīrieša un viņa ģimenes turpmākajā dzīvē, norāda VP, piebilstot, ka iepriekš šis vīrietis nav nonācis policijas redzeslokā.

VP priekšnieks Armands Ruks norāda, ka ir saprotams, ka šobrīd daļā sabiedrības kopējā situācija saistībā ar pandēmiju ir diezgan nokaitēta. "Šobrīd visiem ir grūti, bet, skatoties globālā kontekstā, situācija valstī, tostarp ar ierobežojumiem, nav tik slikta - citviet cilvēki dzīvo kara apstākļos. Šādā situācijā, pakļaujot briesmām citus cilvēkus, kriminālatbildība ir neizbēgama," atzīmējis Ruks, akcentējot, ka par laimi policistu fiziskās traumas sadzīs un abi darbinieki šobrīd veseļojas, taču šim gadījumam varēja būt pat letālas sekas.

Ruks lūdz iedzīvotājus būt saprātīgiem un aicina visiem kopā pārvarēt šīs grūtības.

VP priekšnieks izsaka pateicību policistiem. "Šis ir stāsts par policista neparedzamo profesiju - tu nekad nevari zināt, kas un kad ar tevi notiks. Bet pat neskatoties uz apstākļiem, tiek izdarīts viss sabiedrības drošībai," paudis Ruks, uzsverot, ka lepojas ar šiem policistiem.

Saistībā ar notikušo ir uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 269. panta otrās daļas par uzbrukumu varas pārstāvim un citai valsts amatpersonai, ja uzbrukuma rezultātā nodarīti smagi miesas bojājumi vai izraisītas citas smagas sekas. Par šādu noziedzīgu nodarījumu var piemērot brīvības atņemšanu uz laiku no diviem līdz desmit gadiem. Izmeklēšanā turpinās.

Tāpat vīrietim ir piemērots maksimālais sods par epidemioloģisko drošības prasību neievērošanu - 2000 eiro.