Grobiņas pagastā nozog traktoru

Grobiņas pagastā šīs nedēļas sākumā tika konstatēts, ka no kādas saimniecības ēkas ir nozagts dārza traktors sarkanā krāsā.

Savukārt no pagalma ir nozagta piekabe, arkls un malka, informē Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Madara Šeršņova.

Zādzība notikusi saimnieku prombūtnes laikā no janvāra vidus līdz pirmdienai. Tika uzsākts kriminālprocess.