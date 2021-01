Grobiņas novadā vīrietis policijai melo par automašīnas zādzību

Grobiņas novadā kāds vīrietis saņēma bargāko sodu, jo meloja policijai par automašīnas zādzību. Izrādījās, ka vīrietis slēpa braukšanu bez tiesībām un avāriju.

14. janvārī ap pulksten sešiem rītā Valsts policijā tika saņemta informācija par to, ka Grobiņas novadā, Dubeņos esot nozagta automašīna “Renault”. Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas iecirknī par notikušo tika uzsākts kriminālprocess, taču tās pašas dienas pēcpusdienā vīrietis paziņojis, ka automašīnu atradis Medzes pagastā.



Nav pirmā reize, kad likumsargi, veicot apstākļu noskaidrošanu, konstatē, ka automašīnas zādzības fakts neapstiprinās. Arī šoreiz tas tā ir bijis. Kā noskaidrots, vīrietis pats vadījis automašīnu virzienā no Cīravas un Kapsēdi un pie ceļa virziena maiņas saslīdēja un iebrauca grāvī. Vīrietis skaidro, ka bija nobijies, jo viņam nav transportlīdzekļu vadīšanas tiesības un tāpēc paziņojis policijai, ka automašīna ir zagta. Lai gan viņš apgalvo, ka alkoholu nav lietojis, to jau šobrīd vairs nevar noskaidrot.

Valsts policija Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas iecirknī par notikušo tika uzsākts administratīvā pārkāpuma process par transportlīdzekļa vadīšanu, neesot spēkā transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām. Saskaņā ar Ceļu satiksmes likumu par transportlīdzekļa vadīšanu, ja nav transportlīdzekļu vadīšanas tiesību (transportlīdzekļu vadīšanas tiesības noteiktā kārtībā nav iegūtas vai ir atņemtas), piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no 280 līdz 570 eiro. Šajā gadījumā vīrietis saņēma bargāko sodu.

Tāpat otrdien, 26. janvārī, tika uzsākts vēl viens administratīvo pārkāpumu process par informācijas izplatīšanu par nepatiesu notikumu vai nepatiesa notikuma inscenēšanu, kā dēļ Valsts policija atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam pienākumam tika iesaistīta reaģēšanā uz šādu informāciju. Saskaņā ar Administratīvo sodu likumu par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā, par šādu pārkāpumu piemēro naudas sodu fiziskajai personai no 35 līdz 210 eiro.