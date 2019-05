Grobiņā no daudzdzīvokļu kāpņutelpām nozog divus velosipēdus; vienu izdodas atgūt, kad zaglim tas saplīst

Ceturtdien, 2. maijā, Valsts policijā saņemta informācija par to, ka Grobiņā divās daudzdzīvokļu mājās Celtnieku ielā ir nozagti divi velosipēdi, informē VP Kurzemes reģiona pārvaldes Vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Madara Šeršņova.

Noskaidrots, ka sākumā velosipēds nozagts no vienas daudzdzīvokļu mājas kāpņutelpas - ar to vainīgais ir sācis braukt, taču transportlīdzeklim radusies problēmas, kas ietekmē braukšanu, tāpēc tas atstāts pie nākošās mājas, kurā zaglis devies iekšā un no kāpņutelpas paņēmis tur esošo velosipēdu, ar kuru arī aizbraucis tālāk. Šajā gadījumā viens no velosipēdiem ir atgūts tikai tā iemesla dēļ, ka zaglis ar to nav varējis turpināt kustību. Savukārt nozagtais velosipēds tiek meklēts un tiek skaidrota iespējamā vainīgā persona.

Abos gadījumos velosipēdi tika glabāti kāpņutelpā un nav bijuši pieslēgti. Valsts policija aicina iedzīvotājus rūpīgāk sargāt savas mantas, nodrošinoties pret apzagšanu. Aicinām arī izvairīties no velosipēdu novietošanas bez uzraudzības kāpņutelpās, tajā skaitā, kuru ārdurvis aprīkotas ar drošības kodu. Notikumi rāda, ka tas parasti nav bijis šķērslis velosipēdu zādzību izdarīšanai. Diemžēl atsevišķos gadījumos velosipēdus kāpņutelpās nepasargā arī drošības slēdzenes, tāpēc aicinājums iedzīvotājiem izvērtēt, kā nosargāt savu mantu tā, lai tai nevar piekļūt citas personas.

Tāpat vakar Valsts policijā saņemta informācija par to, ka aizvakar, 1.maijā ap pulksten 02:00 Liepājā kādā atpūtas vietā centra rajonā vīrietis konstatējis, ka ir nozagta viņam piederošā tumbiņa-portatīvais skaļrunis, kuru viņš bija atstājis bez pieskatīšanas uz galdiņa, kamēr pats aizgāja līdz bāra letei. Vīrietim zādzības rezultātā ir radīti 200 eiro lieli materiālie zaudējumi. Savukārt Talsos konstatēts, ka ir nozagts telefons, kurš bija atstāts kapos uz soliņa, radot īpašniecei 700 eiro lielus materiālos zaudējumus. Valsts policija precizē notikušā apstākļus un iespējamās vainīgās personas, taču atkāroti atgādina neatstāt savas mantas bez pieskatīšanas publiskās vietās.