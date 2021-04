Fiksēts jauns krāpšanas veids; viltvārži izmanto auto koplietošanas servisa identitāti

Valsts policijā ir fiksēts jauns krāpšanas veids, kad krāpnieki, izmantojot koplietošanas auto uzņēmuma vārdu un piekļūstot citas personas izveidotajam “CityBee” kontam, izmanto uzņēmuma pakalpojumus. Līdz šim Valsts policijā ir reģistrēts tikai viens šāds gadījums, informē Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Krista Andersone.

Potenciālie krāpnieku upuri ir iedzīvotāji, kuri savos mobilajos telefonos ir lejuplādējuši lietotni “CityBee” un ir savam kontam piesaistījuši bankas maksājuma karti. Sākotnējā informācija liecina, ka krāpnieki zvana iedzīvotājam un stādās priekšā kā firmas darbinieki un informē par tehniskām nepilnībām sistēmā, tādējādi aicinot apstiprināt nosūtīto verifikācijas kodu, lai tās novērstu. Veicot šīs darbības krāpnieki piekļūst personas izveidotajam kontam, kuram ir piesaistīta arī bankas maksājuma karte, lai varētu izmantot “CityBee” pakalpojumus.

Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Saulkrastu iecirknī saņemts iesniegums no personas, kura šādā veidā cietusi no iespējamas krāpšanas. Iedzīvotājai marta sākumā zvanīja kāds vīrietis no Latvijā reģistrēta mobilā telefona numura un stādījās priekšā kā Zigmārs, kurš pārstāv iepriekš minēto uzņēmumu. Papildus veiktajiem zvaniem iespējamais krāpnieks ir sūtījis informatīvas īsziņas par tehniskām problēmām, lai raisītu iedzīvotājā ticamības momentu. Cietusī persona konstatējusi, ka divu nedēļu laikā viņas konts ir izmantots vismaz 20 reizes, lai pārvietotos ar koplietošanas automašīnām.

Saistībā ar notikušo ir uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 18. nodaļas – noziedzīgi nodarījumi pret īpašumu. Policija turpina skaidrot notikušā apstākļus un zaudējuma apmērus.

Lai nepakļautu sevi riskam kļūt par krāpniecības upuri, Valsts policija atkārtoti aicina iedzīvotājus būt piesardzīgiem un neizpaust personas datus, elektronisko maksāšanas līdzekļu (kredītkaršu) datus un citu personīga rakstura informāciju, un drošības nolūkos vienmēr rūpīgi pārliecināties par interneta vietnes adresi, kas tiek atvērta un kurā plānots veikt darījumu.

Gadījumos, ja ir izkrāpti finanšu līdzekļi, aicinām nekavējoties ziņot Valsts policijai, rakstot iesniegumu: elektroniski bez e-paraksta portālā www.latvija.lv vai elektroniski ar e-parakstu, sūtot uz pasts@vp.gov.lv. Plašāka informācija par to, kā ziņot policijai, atrodama Valsts policijas mājaslapā - https://www.vp.gov.lv/lv/ka-zinot-policijai. Savukārt riska informāciju par dažādām aizdomīgām darbībām interneta vidē iespējams nosūtīt izskatīšanai policijai mobilajā lietotnē Mana Drošība.