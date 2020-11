Dzērājšoferus noķer Priekulē, Kazdangā, Grobiņā un Liepājā

Aizvadītajās brīvdienās, laika posmā no 13. līdz 15.novembrim Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes amatpersonas ir pieņēmuši 222 lēmumus administratīvo pārkāpumu lietā, no tiem 116 par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu un 12 par jostu nelietošanu. Tāpat kopumā ir pieķerti 11 transportlīdzekļu vadītāji, kuri pie stūres sēdušies alkoholisko dzērienu ietekmē. Piektdien pieķerti 4 dzērājšoferi, svētdien 5, bet naktī no svētdienas uz pirmdienu – 2, portālu "Rekurzeme" informē Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Madara Šeršņova.

13 novembrī ap pulksten ap pulksten 16:00 Saldus novadā, Jaunlutriņu pagastā vīrietis vadīja velosipēdu, būdams 2,04 promiļu reibumā. Ap pulksten 21:30 Priekulē, Peldu ielā vīrietis vadīja mopēdu bez valsts reģistrācijas numura zīmes, bez vadītāja apliecības, kura nav iegūta likumā noteiktā kārtībā un būdams 1,26 promiļu reibumā. Ap pulksten 22:40 Kazdangā, Ganību gatvē vīrietis vadīja mopēdu bez valsts reģistrācijas numura zīmes un atrodoties 1,31 promiļu reibumā.

15.novembrī ap pulksten 02:00 Liepājā, Rojas ielā vīrietis vadīja automašīnu “Volvo”, būdams 1,38 promiļu reibumā. 15.novembrī ap pulksten 11:30 Saldus novadā, Šķēdes pagastā vīrietis vadīja velosipēdu, būdams 2,11 promiļu reibumā. 16.novembrī ap pulksten 01:20 vīrietis vadīja automašīnu “Audi”, būdams 2,07 promiļu reibumā. Visos gadījumos ir uzsākti procesi administratīvo pārkāpumu procesi.

Savukārt piecos gadījumos Kurzemē transportlīdzekļu vadītāji sēdās pie stūres, būdami alkohola reibumā un bez tiesībām, kas, saskaņā ar Krimināllikumu, ir noziedzīgs nodarījums. 13.novembrī ap pulksten 11:30 Skrundā, Saldus ielā kāda sieviete vadīja automašīnu “Mitsubishi”, būdama 1,57 promiļu reibumā un bez tiesībām. 15.novembrī ap pulksten 02:30 Aizputes novadā, Kazdangas pagastā jaunietis vadīja automašīnu “Opel”, būdams 1,29 promiļu reibumā un bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām. Ap pulksten 11:30 Kuldīgā, Liepājas ielā vīrietis vadīja automašīnu “Ford”, būdams 2,26 promiļu reibumā un bez tiesībām. 15.novembrī ap pulksten 21:50 Liepājā, Tīklu ielā vīrietis vadīja automašīnu “Citroen”, būdams 1,33 promiļu reibumā un bez tiesībām, kuras nav iegūtas likumā noteiktā kārtībā. Tāpat konstatēts, ka automašīnai uzliktās numurzīmes ir no citas automašīnas. 16.novembrī ap pulksten 00:20 Grobiņā, Lielā ielā vīrietis vadīja automašīnu “Audi”, būdams 1,54 promiļu reibumā un bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām.

Šajos gadījumos par notikušo ir uzsākti kriminālprocesi par transportlīdzekļa vadīšanu, ja nav transportlīdzekļa vadīšanas tiesību (transportlīdzekļa vadīšanas tiesības noteiktā kārtībā nav iegūtas vai ir atņemtas) un ja vadītājs atrodas alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē. Saskaņā ar Krimināllikumu, par šādu likumpārkāpumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz laiku līdz pieciem gadiem.

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Kārtības policijas biroja priekšnieks Gints Ešenvalds atkārtoti uzsver: “Alkohola lietošana saprātīgos daudzumos, disciplinēti, nevienam netraucējot un neizdarot likumpārkāpumus, sabiedrībai apdraudējumu nerada. Apdraudējums sabiedrībai rodas tad, ja cilvēks sāk uzvesties huligāniski, traucē citiem, veic pretlikumības un vada automašīnu, būdams alkohola reibumā. Ir būtiski, ka iedzīvotāji par šādiem pārkāpējiem ziņo laicīgi, lai mēs varam reaģēt un apturēt viņus pirms nav notikusi kāda nelaime.”

Valsts policija aicina rūpēties par savu un līdzcilvēku drošību un nekādā gadījumā nesēsties pie transportlīdzekļa stūres alkohola reibumā. Tāpat arī aicinām līdzcilvēkam atturēt draugus, paziņas un pazīstamos no sēšanās pie stūres alkohola reibumā. Valsts policijas pateicas tiem iedzīvotājiem, kuri aktīvi ziņo par aizdomīgiem vadītājiem un aicina arī turpmāk nepalikt vienaldzīgiem, un situācijās, kad rodas pamatotas aizdomas, ka transportlīdzekļa vadītājs pie stūres sēdies reibumā, ziņot par to Valsts policijai, zvanot pa tālruni 110.