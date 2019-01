Durbē divu automašīnu sadursmē cietusi sieviete

3.janvārī ap pulksten 13.10 Valsts policijā saņemta informācija par to, ka Durbē, Raiņa ielā ir noticisceļu satiksmes negadījums. Divu automašīnas sadursmes rezultātā ir cietusi sieviete, automašīnasvadītāja, kura ar gūtajām traumām ir nogādāta medicīnas iestādē.

Valsts policijai vēl ir jāskaidro visi notikušā apstākļi, tāpēc ir uzsākta administratīvā lietvedība, tačusākotnējā informācija liecina par to, ka 1974.gadā dzimis vīrietis, vadot automašīnu “BMW” paRaiņa ielu un, veicot nogriešanās manevru pa kreisi, iebrauca pretējā braukšanas joslā, savukārtautomašīnas “Volvo” vadītāja, 1984.gadā dzimusi sieviete neņēma vērā ceļa zīmes “Dodiet ceļu”prasības, kā rezultātā notika sadursme starp abām automašīnām, informē VP Kurzemes reģiona pārvaldes Vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Madara Šeršņova.

Valsts policija atgādina transportlīdzekļu vadītājiem – piedaloties ceļu satiksmē, ievēro ceļusatiksmes noteikumus un ceļa zīmes. Krustojumos pārliecinies divreiz, ka vari turpināt kustību,neradot draudus apkārtējiem. Tāpat, veicot pagrieziena manevru uz ceļa, lieto virzienrādītājus,tādējādi norādot apkārtējiem par plānoto tālāko kustību.Atgādinām, ka saskaņā ar ceļu satiksmes noteikumiem, nevienādas nozīmes ceļu krustojumātransportlīdzekļa vadītājam, kurš brauc pa mazāk svarīgu ceļu, jādod ceļš to transportlīdzekļuvadītājiem, kas krustojumam tuvojas pa galveno ceļu. Tāpat ir jānogriežas tā, lai, izbraucot nobrauktuvju krustošanās vietas, transportlīdzeklis neatrastos pretējā braukšanas virziena pusē.Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu, par šo ceļu satiksmes notikumuneievērošanu ir paredzēts sods.

Par ceļa nedošanu gājējiem vai transportlīdzekļu vadītājiem, kuriemir priekšroka un par tās prasības neizpildīšanu, kura noteikta ar 206., 207. vai 208.ceļa zīmi (ceļanedošana transportlīdzekļu vadītājiem, kuriem ir priekšroka), uzliek naudas sodu no 15 līdz 70 eiro.Savukārt par nogriešanos tā, ka, izbraucot no brauktuvju krustošanas vietas, transportlīdzeklisatrodas pretējā braukšanas virziena joslā uzliek naudas sodu no 30 eiro.