Diviem liepājniekiem policija noformējusi protokolus par pieturas nojumes stiklu izsišanu un lemj par viņu atbildību mantas bojāšanā, aģentūru LETA informēja Valsts policijas (VP) Kurzemes reģiona pārvaldes pārstāve Madara Šeršņova.

Viņa stāstīja, ka pagājušajā piektdienā pirms pusnakts VP Kurzemes reģiona pārvaldē tika saņemta informācija par to, ka Liepājā, Raiņa ielā, divas personas pieturas nojumei sit ārā stiklus. Ierodoties notikuma vietā, tika konstatēts, ka stikls ir izsists no rāmja. Aculiecinieki norādīja uz vienu no vainīgajām personām, kurš ar 3.maršruta autobusu devās Krūmu ielas virzienā.

Pēc Šeršņovas stāstītā, likumsargi autobusu panāca Liepājā, Krūmu ielā, kur atradās vīrietis, kas atbilda vainīgās personas aprakstam. Vīrietis, atrodoties autobusā, izturējās agresīvi, ignorēja vispārpieņemtās uzvedības normas, trokšņoja un lamājās necenzētiem vārdiem, tādā veidā traucējot autobusa šofera darbu un pasažieru mieru.

1997.gadā dzimušais vīrietis tika aizturēts, viņam tika uzlikti roku dzelži un noformēts administratīvā pārkāpuma protokols par sīko huligānismu. Tikmēr likumsargi saņēma informāciju no Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Operatīvās vadības nodaļas par to, ka Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas darbinieki aizturēja otru jaunieti, dzimušu 2000.gadā, kurš, iespējams, pieturai izsitis stiklu, sacīja policijas pārstāve.

Abas personas tika nogādātas Valsts policijā, kur 2000.gadā dzimušais jaunietis uzvedās agresīvi, ignorēja vispārpieņemtās uzvedības normas, lamājās necenzētiem vārdiem, izteica draudus Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas darbiniekiem un rādīja nepiedienīgus žestus. Jaunietim tika noformēts administratīvā pārkāpuma protokols par sīko huligānismu, piebilda Šeršņova.

Atbrīvojot abas personas no Valsts policijas telpām, 2000.gadā dzimušais jaunietis turpināja lamāties necenzētiem vārdiem un apsaukāja policijas darbiniekus. Valsts policijas darbinieks, lai pārtrauktu jaunieša huligāniskās darbības, palūdza viņu atstāt policijas teritoriju, lai nerastos saasināta situācija, jo jaunietim jau tika noformēts viens protokols par huligānismu un uz brīdi, kad viņš atkārtoti atsāka šīs darbības, viņš jau bija administratīvi atbrīvots.

Brīdī, kad policists devās ar jaunieti uz policijas iecirkņa izeju, jaunietis pagrūda policistu un nepakļāvās prasībām pamest teritoriju, izturējās agresīvi, kā rezultātā jaunietis atkārtoti tika aizturēts, viņam tika uzlikti roku dzelži un noformēts vēl viens protokols par sīko huligānismu un piemērots naudas sods - 175 eiro. Abas personas jau iepriekš ir nonākušas policijas redzeslokā par dažāda veida likumpārkāpumiem, stāstīja policijas pārstāve.

Saskaņā ar Latvijas Administratīvā pārkāpuma kodeksu, par sabiedriskā miera traucēšanu, kas izpaužas kā necieņa pret sabiedrību vai bezkaunīga rīcība, ignorējot vispārpieņemtās uzvedības normas un traucējot cilvēku mieru, iestāžu, uzņēmumu vai organizāciju darbu, uzliek naudas sodu no 70 līdz 500 eiro.