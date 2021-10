Dienvidkurzemes novadā mājsēdes laikā ar marihuānu mašīnā; policistiem draud ar šautriņu

Veicot mājsēdes kontroli, sestdien, 23.oktobrī, pulksten 00.57 Valsts policijā tika saņemta informācija, ka Dienvidkurzemes novadā, Tadaiķu pagastā pie pieturas stāvot automašīna “Audi”, kuras vadītāja dīvaini uzvedoties un, iespējams, viņai ir slikti ar veselību, vai arī atrodas alkohola reibumā, portālu "ReKurZeme" informē Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Krista Andersone.

Reaģējot uz saņemto informāciju, Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes amatpersonas ieradās notikuma vietā, kur ārpus transportlīdzekļa sastapa sievieti un kādu jaunieti, kuri paskaidroja, ka Liepājā automašīnas “Audi” vadītāja viņus uzņēma transportlīdzeklī kā līdzbraucējus, jo viņi visi dzīvo Aizputē un atpazina viens otru. Likumsargi devās pie minētās automašīnas, kur atradās jauniete ar, kā noskaidrots, savu mammu. Abas sievietes mēģināja automašīnā paslēpties un izlikās guļam. Likumsargi, caur logu ieskatoties salonā, pamanīja, ka tajā atrodas tabakas tīšanas papīrīši.

Likumsargi centās personas sasaukt, kā arī klauvēja pie automašīnas loga, taču sieviete policistiem sacīja, lai “vācas prom”, kā arī lamāja necenzētiem vārdiem. Sieviete arī neprata paskaidrot, kāpēc mājsēdes laikā neatradās savā dzīvesvietā. Likumsargiem radās aizdomas, ka sieviete atrodas narkotisko vielu iespaidā. Sievietei rokās bija šautriņa, ar kuru viņa piedraudēja mest, ja policisti mēģinās attaisīt automašīna durvis.

Uz vairākkārtējām prasībām izkāpt no automašīna, personas nereaģēja, taču ar laiku māte kļuva agresīvāka un neadekvāta, nodarot sāpes savai meitai – to cieši satverot un nelaižot vaļā, kā rezultātā meita vēlējās izkļūt no automašīnas.

Ar papildspēku palīdzību izdevās personas dabūt ārpus automašīnas. Jāpiemin, ka persona saplēsa arī policistei formas tērpu. Tika noskaidrots, ka iepriekš sastaptā sieviete, kura izsauca policiju, ir automašīnā esošās sievietes māsa un visas personas, arī jaunieši, iespējams, atradās narkotisko vielu iespaidā. Tāpat automašīnā tika atrasta marihuāna.



Valsts policijā ir uzsākts kriminālprocess par narkotisko vai psihotropo vielu neatļautu glabāšanu, un uz aizdomu pamata par to, ka visas personas atradās narkotisko vielu iespaidā, viņas tika nogādātas medicīnas iestādē ekspertīzes veikšanai. Sievietei, kuras mašīnā atrada marihuānu, tika piemērots naudas sods par mājsēdes neievērošanu – 1500 eiro apmērā, kā arī par amatpersonas likumīgo prasību nepildīšanu – 200 eiro naudas sods.

Sievietes māsai par mājsēdes neievērošanu ir piemērots naudas sods – 1000 eiro. Abiem jauniešiem ir uzsākts administratīvā pārkāpuma process par mājsēdes neievērošanu un par atrašanos, iespējams, narkotisko vielu iespaidā.

Aizvadītajās trīs mājsēdes dienās kontroles laikā kopumā uzsākti 873 administratīvā pārkāpuma procesi, kopumā pārbaudītas 17 099 personas, tostarp 14 562 personas ar aizpildītiem apliecinājumiem. Kopumā trīs dienu laikā likumsargi devuši 1921 preventīvu norādījumu un konstatēti vēl vismaz 166 pārkāpumi, kuros vēl tikai lems par administratīvā procesa uzsākšanu.

Valsts policija atgādina, ka mājsēdes laikā pārvietoties var tikai neatliekamas vajadzības gadījumos, obligāti aizpildot apliecinājumu un līdzi ņemot pasi vai ID karti. Apliecinājumu var atrast Valsts policijas mājaslapā sadaļā Pašapliecinājums un pārvietošanās ierobežojumi. Apliecinājumu var aizpildīt elektroniski un uzrādīt telefonā, izdrukāt vai rakstot ar roku uz baltas papīra lapas.