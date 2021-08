Brīvdienās noķer ļoti daudz dzērājšoferus; Liepājā brauc ar vairāk nekā trim promilēm

Aizvadītās nedēļas izskaņā Valsts policija valstī kopumā uz autoceļiem ir konstatējusi 69 autovadītājus, kuri pie stūres sēdušies alkoholisko dzērienu ietekmē un daļa no tiem ir vadījuši automašīnu bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām. Tas liecina, ka aizvien ikdienā ir novērojama autovadītāju bezatbildīga izturēšanas pret savu un apkārtējo satiksmes dalībnieku drošību, portālu "ReKurZeme" informē Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Līna Kaļķe.

Trīs dienu laikā, no piektdienas līdz svētdienai, Valsts policijas amatpersonas, veicot satiksmes uzraudzību, valstī kopumā fiksēja 69 autovadītājus alkohola reibumā, visvairāk no tiem – 29 – tika fiksēti Rīgas reģionā, savukārt Vidzemes reģionā – 13, Latgales reģionā – 11, bet Kurzemes un Zemgales reģionā katrā astoņi. Savukārt šogad no gada sākuma līdz 8. augustam ir fiksēti jau 2229 autovadītāji, kuri sēdušies pie transportlīdzekļa stūres alkohola reibumā.



Diemžēl jāsecina, ka aizvien liela daļa pieķerto autovadītāju ir tieši smagā alkohola reibumā. Piemēram, piektdien, 6. augustā, Liepājā kādam automašīnas “Audi” vadītājam izelpā tika konstatētas 3,03 promiles. Tāpat vēl kāds autovadītājs sestdien, 7. augustā, Liepājas pusē vadīja automašīnu “Volkswagen Passat” būdams 2,88 promiļu stiprā alkohola reibumā un bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām. Par šādu pārkāpumu transportlīdzekļa vadītājam draud kriminālatbildība. Savukārt svētdien, 8. augustā, pulksten 20.45 Cēsu novadā, Līgatnes pagastā kāda sieviete vadīja automašīnu “Ford”, bez jebkāda veida transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām, kā arī 2,66 promiļu reibumā. Par notikušo arī sākts kriminālprocess.

Vēl citā gadījumā Vidzemes pusē sestdien, 7. augustā, ap pulksten 13.00 kāds vīrietis vadīja automašīnu “Volkswagen Golf”, bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām, būdams alkoholisko dzērienu ietekmē – 1,47 promiles. Par šo notikumu policijā sākts kriminālprocess. Tāpat šī persona aizturēšanas laikā nepakļāvās policijas darbinieku likumīgajām prasībām, gribēja patvaļīgi atstāt notikuma vietu, kā arī uzbruka un pretojās policijas darbiniekiem, pielietoja vardarbību, sagrābjot policijas darbinieku aiz dienesta formas krekla, centās nogāzt zemē un draudēja iesist. Pēc aizturēšanas vīrietis konvojēšanas laikā izsita dienesta automašīnai “Renault” aizturēto personu nodalījuma labās puses aizmugurējo stiklu, kā arī sabojāja aizsargrestes un loga metāla karkasu. Par šiem gadījumiem arī sākts kriminālprocess.

Tāpat vakar, 8. augustā, Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Ceļu policijas bataljona amatpersonas sadarbībā ar kriminālpolicijas amatpersonām veica pastiprinātu pārbaudi Baldones pusē, uzraugot, vai autovadītāji nav sēdušie pie automašīnas stūres alkohola reibumā. Pārbaudes laikā tika konstatēti 10 autovadītāji bija transportlīdzekli vadījuši kunga prātā, no kuriem viens autovadītājs bija bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām.

Valsts policija atgādina, ka alkohola lietošana un transportlīdzekļa vadīšana nav savienojamas – šāda rīcība apdraud gan savu, gan līdzcilvēku drošību. Tādēļ aicinām arī līdzcilvēkus būt atbildīgiem un atturēt draugus, radus un paziņas no sēšanās pie transportlīdzekļa stūres alkohola reibumā.